"Knicks" mājās ar rezultātu 107:86 (23:28, 24:14, 36:24, 24:20) sagrāva Bruklinas "Nets" basketbolistus, tiekot pie pirmās uzvaras četros šosezon aizvadītos mačos.

Porziņģis kļuva par spēles varoni, jo guva ne tikai 30 punktus, bet arī izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas un bloķēja trīs metienus. Latvietim tikai nedaudz pietrūka līdz sezonas otrajam "double-double", trešo reizi sezonā maču noslēdza ar vismaz 30 gūtajiem punktiem.

"Knicks" līderis spēlēja 29 minūtes un 23 sekundes, no spēles trāpot 13 no 24 metieniem. Viņš realizēja 12 no 18 divpunktu raidījumiem, vienu no sešiem tālmetieniem, kā arī realizēja trīs no trim "sodiņiem". Tāpat Porziņģis pārtvēra vienu bumbu un nopelnīja trīs piezīmes, bet "Knicks" ar Latvijas basketbolistu laukumā guva par 12 punktiem vairāk nekā ielaida, kas bija dalīts trešais labākais rādītājs vienībā.

Porziņģis bija pārliecinoši rezultatīvākais uzvarētāju rindās, kuriem 13 punktus pievienoja arī Kortnijs Lī, bet 12 sameta Eness Kanters, kuram gan pirmajā puslaikā bija problēmas ar veselību. Vēl 11 punktus pievienoja Tims Hārdavejs juniors, bet pirmos deviņus punktus NBA karjerā sameta šogad nodraftētais talants Franks Nilikinā, kurš izlaida iepriekšējās divas spēles.

Tikmēr Bruklinas komandā, kas sezonu bija sākusi ar trim uzvarām piecos mačos, ar 15 punktiem izcēlās D'Andželo Rasels, bet Kvinsijs Eisijs sameta 12 punktus. Zīmīgi, ka piektdien tika paziņots par Bruklinas kluba īpašnieka - krievu miljardiera Mihaila Prohorova - gatavību pārdot 49% sev piederošo kluba akciju Ķīnas interneta korporācijas "Alibaba Express" līdzdibinātājam Džozefam Cai.

"Knicks" divos no trim līdz šim šosezon aizvadītajiem mačiem bija piedzīvojuši bezierunu zaudējumus, taču šoreiz komanda darbojās daudz saskaņotāk, uzvaras pamatus ielikot trešajā ceturtdaļā, kurā viņu pārsvars sasniedza 20 punktus, spēles beigu daļā laukuma saimniekiem droši nosargājot pārsvaru.

Laukuma saimnieki lieliski darbojās aizsardzībā, jo "Nets" basketbolisti, kuri šosezon vidēji mačā bija guvuši 121,2 punktus, šoreiz sameta par 35 mazāk, no spēles trāpot tikai 40,5% metienu. Tāpat "Knicks" bija pārāki cīņā zem groziem, izcīnot 55 atlēkušās, tostarp 19 pie pretinieku groza, kamēr "Nets" šajā mačā ieguva 34 atlēkušās bumbas.

Porziņģis jau no spēles sākuma precīzi uzbruka pretinieku grozam no vidējās distances, gūstot sešus no astoņiem "Knicks" punktiem, mājiniekiem panākot vadību 8:0. Tiesa, turpinājums "Knicks" vīriem tik labs vairs nebija, jo pēc piecām minūtēm ar 10:8 vadībā jau bija "Nets", no groza apakšas izceļoties krievu centram Timofejam Mozgovam. Pēcāk viesi panāca arī 25:17 savā labā, bet Porziņģis, kurš aizmeta garām divus trejačus, ceturtdaļas beigās tika nomainīts.

Laukumā latvietis atgriezās otrās ceturtdaļas vidū, kad "Knicks" jau bija atguvuši vadību 35:34, turpinot krāt punktus. Viņš trieca bumbu grozā no augšas, tad divas reizes nobloķēja Džeretu Alenu, puslaika izskaņā ar diviem precīziem soda metieniem panākot 47:42 "Knicks" labā.

Pirmajā puslaikā Porziņģis guva 14 punktus, savukārt trešās ceturtdaļas pirmajā pusē viņš ar diviem pustāliem metieniem un vienu "sodiņu", laukuma saimniekus izvirzīja vadībā ar 58:44. "Knicks" vīri bija ieskrējušies, vēlāk panākot arī 76:54 savā labā.

Trešās ceturtdaļas vidū Porziņģim atkal tika dota atpūta, bet noslēdzošā spēles nogriežņa sākumā viņš beidzot bija precīzs no tālās distances. "Knicks" līderis pēc tam guva vēl sešus punktus, bet īpaši efektīvi bija pēdējie divi, jo latvietis laukuma centrā pārtvēra pretinieka piespēli, vienatnē aizskrēja līdz grozam un trieca bumbu tajā no augšas. Tā kā tobrīd mača liktenis jau bija izlemts, piedevām, pēc minētās epizodes latvietis nedaudz piekliboja, tad viņš tika nomainīts, mača izskaņā abām vienībām spēlējot ar rezervistiem.

"Knicks" ar vienu uzvaru četros mačos pacēlusies uz 12.vietu Austrumu konferencē, pametot turnīra tabulas apakšgalu, jo līdz šim bija vienīgā konferences komanda bez uzvarām. Savukārt "Nets" ar trim uzvarām sešos mačos ir Austrumu konferences devītajā pozīcijā.

Pirmajās trīs spēlēs, kurās "Knicks" cieta zaudējumus pret Oklahomasitijas "Thunder", Detroitas "Pistons" un Bostons "Celtics", Porziņģis vidēji guva 25,3 punktus.

Nākamo spēli "Knicks" aizvadīs svētdien, kad viesos tiksies ar iepriekšējās sezonas NBA finālisti Klīvlendas "Cavaliers".