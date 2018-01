Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē svētdien daudzpusīgu sniegumu demonstrēja latvietis Kristaps Porziņģis, tomēr viņa pārstāvētā vienība Ņujorkas "Knicks" savās mājās ar 118:123 pagarinājumā piekāpās Ņūorleānas "Pelicans".

Porziņģis mačā guva 25 punktus, izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, pārtvēra piecas pretinieku piespēles, trīs reizes asistēja komandas biedriem punktu gūšanā, bloķēja divus pretinieku metienus, tomēr nopelnīja arī piecas personiskās piezīmes un pieļāva trīs kļūdas. Liepājnieks mačā realizēja četrus no desmit tālmetieniem, sešus no 14 divpunktu metieniem un vienu no diviem sodiņiem.

Spēles gaitā "Knicks" ieguva 17 punktu pārsvaru, tomēr to nenosargāja, un 3,5 sekundes pirms pamatlaika beigām "Pelicans" līderis Entonijs Deiviss panāca neizšķirtu 109:109. Pagarinājumā, kad "Knicks" zaudēja ar 118:121, Porziņģis tika pie brīva tālmetiena, tomēr tas nebija precīzs. Atlikušajā laikā "Pelicans" vēl iemeta divus sodiņus, pēc veiksmīgas atspēlēšanās svinot uzvaru.

Uzvarētāju rindās neapturams bija Deiviss, kurš guva 48 punktus, izcīnīja 17 atlēkušās bumbas, pārtvēra četras piespēles un bloķēja trīs metienus. Vēl uzvarētājiem 31 punktu guva Džejruī Holidejs, 16 punktus guva Ītauns Mūrs, bet Demarkuss Kazinss guva 15 punktus un izcīnīja 16 atlēkušās bumbas. "Knicks" rindās pa 25 punktiem guva Porziņģis un Tims Hārdevejs, 22 punkti Džaretam Džekam, bet Enešam Kanteram 18 punkti un 10 bumbas pie groziem.

"Knicks" vienība pēdējās 14 spēlēs guvusi tikai trīs uzvaras, kas lika komandai Austrumu konferencē izkrist no labāko astotnieka. Tagad Ņujorkas komandu sagaida smags izbraukuma spēļu grafiks - no nākamām desmit cīņām tikai viena būs savās mājās. Nākamo spēli "Knicks" aizvadīs jau pēc nepilnas diennakts, jo pirmdien tā saucamajā agrajā spēlē viesos tiksies ar Bruklinas "Nets".

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi.