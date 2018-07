26 gadus vecajam Kanteram par Turcijas prezidenta Radžipa Erdogana kritiku atņemta pilsonība. Kanters Erdoganu nodēvējis par maniaku un salīdzinājis ar Hitleru. Turcijā basketbolists tiek uzskatīts par "teroristu".

"Es saņemu nevis vienkāršas naida vēstules, bet nāves draudus vismaz trīs, četras reizes nedēļā," portāls "FOX news" citē Kanteru. "Tu nekad nezini, cik tie ir reāli. Tas ir ārprātīgi. Sākumā taisīju ekrānuzņēmumus, bet pēc kāda laika tādu vēstuļu kļuva tik daudz, ka nolēmu vairs tam netērēt spēkus. Tas viss ir diezgan pretīgi."

Kanters uzskata, ka šīs draudu vēstules viņam sūta Erdogana atbalstītāji, kā Turcijā, tā no ārzemēm, bet ASV viņš "jūtas droši". ASV Kanters dzīvo kopš 2011. gada, bet pilsonību nav saņēmis. Šobrīd basketbolistam nav derīgas pases, un ceļot viņš var tikai ar pilnu ASV valdības aizsardzību, līdz saņems pilsonību.

Turcijas pase Kanteram tika atņemta 2017. gada maijā Rumānijā, kur viņš atradās sava labdarības fonda pasākumā. Turcijas varas pārstāvji mēģināja Kanteru nogādāt dzimtenē, lai ieslodzītu, bet pēc ASV drošības departamenta un NBA iejaukšanās Kanteram izdevās no Rumānijas nonāks Londonā, no kurienes pēc tam atgriezties ASV.

"Cilvēki man jautā, no kurienes esmu, un es pat nezinu, ko viņiem atbildēt," saka Kanters. "Esmu dzimis Šveicē un man būtu jābūt no Turcijas. Bet es vairs neesmu no Turcijas. Viņi anulēja manu pasi un negrib mani."

"Mana ģimene nevar atbraukt uz Ameriku, viņi nevar pamest valsti," stāsta basketbolists. "Pirms gada mūsu māju pārmeklēja, paņēma visas elektroniskās ierīces un datorus. Viņi gribēja redzēt, vai es joprojām kontaktējos ar ģimeni. Ja es viņiem aizsūtīšu kaut mazāko ziņu, viņus ieliks cietumā."

Turcijas tiesa piespriedusi Kanteram četru gadu cietumsodu par dalību "bruņotā teroristiskā organizācijā", kas pazīstama kā "Gulen". Turcijas valdība šo organizāciju apsūdz kā atbildīgo par 2016. gada apvērsuma mēģinājuma iniciatori.

Enesa Kantera tēvs atlaists no amata Stambulas universitātē un pirms gada viņu apsūdzēja dalībā "Gulen". Mehmetam Kanteram draud 10 gadu cietumsods, un viņa tiesa sāksies tuvākajā laikā.

"Es nevaru sazināties ar tuviniekiem, līdz ar to uzzinu tikai to, kas ir ziņās," saka basketbolists. "Cilvēki sākuši domāt, ka es nemīlu savu dzimteni, bet tā tas nav. Ļoti gribu atgriezties un satikties ar savu ģimeni un draugiem. Man ļoti pietrūkst mammas gatavotā ēdiena, to nekas nevar pārspēt."