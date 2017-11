Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Ņujorkas "Knicks" jaunais līderis Kristaps Porziņģis vasarā ir krietni pastrādājis un viņa metienu var traucēt tikai Brīvības statuja, tā Latvijas basketbola zvaigznes izaugsmi Ziemeļamerikā cildina NBA apskatnieki.

Pēc Karmelo Entonijas sāgas un bijušā "Knicks" līdera aizmainīšanas Ņujorkas klubā visa uzmanība pievērsta Porziņģim, kuram vēl pirms sezonas piešķīra "komandas dzinējspēka" godu. Tikai 22 gadus vecais liepājnieks sezonas sākumā ar lielo atbildību godam ticis galā, piecās no sešām spēlēm gūstot vismaz 30 punktus un pārrakstot "Knicks" vēsturi.

Kā ziņots, Porziņģis ir pirmais spēlētājs NBA leģendārā kluba "Knicks" vēsturē, kurš tik iespaidīgi sācis sezonu. Tas pa spēkam nav padevies basketbola mekā spēlējušajām slavenībām Vilisam Rīdam, Klaidam Freizeram vai Patrikam Īvingam. Iepriekšējo reizi tik iespaidīgi kādu no savām pirmajām trijām sezonām NBA izdevies sākt tikai leģendārajam Maiklam Džordanam, bet nevienam no pašreizējām NBA zvaigznēm tas nav sanācis.

Tāpat pēdējos 25 gados starp visiem līgas spēlētājiem sezonas sākumā piecreiz sešās spēlēs sasniegt 30 punktu robežu izdevies vēl tikai Demāram Derouzanam no Toronto "Raptors" (pagājušajā sezonā) un Milvoki "Bucks" līderim Džanim Antetokunmpo (šajā sezonā).

"Ar gadiem šajā līgā viņš kļūs par īstu murgu jebkuram pretiniekam," vēl nesen prognozēja slavenais Stens van Gandijs, Detroitas "Pistons" treneris un prezidents basketbola darījumu jautājumos.

Porziņģis var uzspurgt gaisā un izcīnīt atlēkušo bumbu pie jumta spāres. Vai iemest trīspunktu metienu kaut kur no Taimskvēra. 22 gadus vecais Porziņģis savā trešajā sezonā ir progresējis biedējoši ātri

Pēc iespaidīgā snieguma iepriekšējā spēlē, kurā Porziņģis laboja karjeras rezultativitātes rekordu, liepājnieka komandas biedrs Enešs Kanters steidza Latvijas basketbolistu izvirzīt starp kandidātiem uz sezonas vērtīgākā spēlētāja (MVP) balvu. "Sēžot uz soliņa, (pēc Porziņģa epizodēm) mēs saskatāmies un nosakām pie sevis "Eu, vecīt, viņš patiešām to tikko izdarīja?". Jā, viņš ir ļoti, ļoti jauns, bet Deriks Rouzs MVP ieguva 23 gadu vecumā. Domāju, ka Kristaps pilnīgi noteikti būs starp MVP kandidātiem."

Izdevuma "New York Post" apskatnieks Freds Kerbers atgādina, ka Porziņģis vasarā ir ļoti daudz laika pavadījis atlētikas zālēs un tas dod iespaidīgo rezultātu. "Visu vasaru Kristaps Porziņģis strādāja, lai kļūtu stiprāks. Viņš cēla svaru stieņus. Skrēja. Pat boksējās.. (Viņš var) uzspurgt gaisā un izcīnīt atlēkušo bumbu bez maz pie jumta spāres. Vai iemest trīspunktu metienu kaut kur no Taimskvēra. 22 gadus vecais Porziņģis savā trešajā sezonā ir progresējis biedējoši ātri."

"Porziņģis aug pārnestā un burtiskā nozīmē. Pirmdien viņš "iznīcināja" Denveras "Nuggets" ar 38 punktiem, gūstot punktus ar tālmetieniem un groza tuvumā. Ņemot vērā augumu, viņš var iemest pār jebkuru pretinieku, varbūt vienīgais Brīvības statuja varētu sagādāt problēmas. Bet tad viņš, visticamāk, apskrietu, kā uzskata "Knicks" fani, Francijas otro labāko dāvanu pēc Franka Ntilikinas (Francijas basketbolistu ar astoto numuru šovasar NBA draftā izvēlējās "Knicks")."

"Viņš ir zvērs," īsi un konkrēti pēc pirmdienas spēles teica Porziņģa komandas biedrs Kortnijs Lī. "Nozīmīgākais ir tas, ka viņš kļuvis spēcīgāks, viņam jāatrod savs punkts laukumā, kur mums jāspēj viņam piespēlēt. Viņa "pelnīšanas lauciņš" ir 10-15 pēdas no groza (aptuveni 3-4,5 metri). Viņš vēlas bumbu saņemt šajā rajonā. Un tad tu vairs neko nespēj izdarīt, ja viņš ir bumbu dabūjis virs galvas un gatavs mest."

Šo apgalvojumu pilnībā apstiprina Lenss Tomass, kuram treniņos nākas segt Porziņģi. "Viņu vairs nevar tik viegli izgrūst no vietas. Tā ir lielākā atšķirība. Viņš pirms piespēles saņemšanas tagad var tikt vietās, no kurām izdarīt metienus. Un viņam metiena izdarīšanas punkts ir tik augstu, ka pretinieks neko nespēj darīt."

Sezonas trešajā spēlē pret Bostonas "Celtics" Porziņģis guva 12 punktus, realizējot tikai trīs no 14 metieniem no spēles. Atgriežoties no Bostonas, Porziņģis un Villijs Ernandogomess spēlējuši "Monopolu". Tomēr komandas jaunpienācējs, 34 gadus vecais saspēles vadītājs Džarets Džeks spēlēšanas vietā izvēlējās aprunāties ar Porziņģi, kā spēles laikā labāk nogādāt bumbu pie latvieša.

Nākamajos mačos Porziņģis guva 30, 32 un 38 punktus, realizēja 40 no 77 metieniem no spēles, bet "Knicks" izcīnīja trīs uzvaras pēc kārtas. Abi kopā laukumā šajos mačos bijuši 28 minūtes, kuru laikā Džeks izdarījis Porziņģim 12 rezultatīvas piespēles.

"Viņš pats aug. Ar katru brīdi viņš daudz labāk jūtas laukumā. Viņš ir patiešām īpašs talants," izdevumam "Bleacher Report" teica kāds no Austrumu konferences basketbola skautiem.

"Es vienkārši spēlēju savu spēli. Cenšos būt agresīvs un uzbrukumā daru lietas, ko māku darīt. Aizsardzībā arī cenšos dot kādu enerģiju komandai. Laikam spēlēju labi," ar ierasto vienkāršību, neko nepārspīlējot, žurnālistiem sacījis Porziņģis. "Iegūtais spēks man daudz ko dod. Mani ir labāks balanss metienos. Lai gan lielākā daļa metienu ir ar pretestību, es spēju tos veikt arī pēc kontakta ar pretinieku. Daudz labāk jūtos "postā"."

Porziņģim allaž paticis metiens pagriezienā, kas pretiniekiem ir "nāvējošs". "Es to daru visu mūžu. Tas ir viens no elementiem, pie kā visu laiku piestrādāju. Protams, ka man vēl ir daudz ko mācīties par spēli "postā". Vienmēr esmu teicis, ka lietas jādara vienkārši. Ņemot vērā manu augumu, 90% gadījumu varu mest pāri saviem pretiniekiem."

"Un 100% gadījumu esi kā murgs pretiniekam," piebilst "New York Post" apskatnieks Kerbers.