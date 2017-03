"Knicks" komanda kopš Ziemassvētkiem 36 spēlēs cietusi 26 neveiksmes un divas uzvaras pēc kārtas ņujorkieši iepriekšējo reizi guvuši 22.decembrī.

Porziņģis šajā mačā laukumā pavadīja 31 minūti, kuras laikā iemeta trīs no desmit divpunktu metieniem, divus no pieciem trīspunktniekiem un vienu no diviem "sodiņiem". Tāpat latvieša rēķinā astoņas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, trīs bloķēti metieni, divas kļūdas un trīs piezīmes.

"Knicks" rindās lielisks bija Deriks Rouzs, kurš iemeta 26 punktus. Viņš no spēles iemeta 13 no 16 metieniem. Pēc viena mača izlaišanas "Knicks" sastāvā atgriezās Karmelo Entonijs, atzīmējoties ar 13 punktiem.

Tikmēr "Bucks" labā grieķim Jannim Adetokunbo 32 punkti un 13 atlēkušās bumbas, bet 18 punktus pievienoja Kriss Midltons.

"Knicks" šo maču iesāka neveiksmīgi, nonākot iedzinējos ar 2:11, tomēr tieši Porziņģis ar precīzu tālmetienu ceturtajā minūtē samazināja mājinieku pārsvaru par trim punktiem. Tiesa, Ņujorkas vienība tik un tā nepanāca pretiniekus, pirmā ceturkšņa laikā nonākot iedzinējos arī ar 11 punktu starpību (16:27). Lai arī turpmākajās minūtēs viesiem no Ņujorkas izdevās pietuvoties līdz minimumam, "Bucks" otrā ceturkšņa ievadā atkal savu pārsvaru palielināja.

Porziņģis pēc diezgan klusa spēles sākuma otrā ceturkšņa piektajā minūtē iemeta piecus punktus pēc kārtas, bet "Knicks" noslēdzošajās pirmā puslaika minūtēs "atgriezās" spēlē, Kortnijam Lī ar precīzu trīspunktnieku panākot neizšķirtu 46:46.

Līdz lielajam pārtraukumam Ņujorkas komandas basketbolisti pārņēma vadību, ko ar vēl diviem punktiem sekmēja Porziņģis, bet pirmo puslaiku "Knicks" noslēdza ar minimālu vadību - 56:55, latvietim pirmā puslaika laikā izceļoties ar desmit punktiem.

Otro puslaiku Porzinģis iesāka ar labām darbībām aizsardzībā, atzīmējoties ar pāris bloķētiem metieniem un vairākām atlēkušajām bumbām. Lai arī trešajā ceturtdaļā Latvijas basketbolists pie punktiem netika, "Knicks" izdevās iegūt pat 12 punktu pārsvaru (69:57). Tas gan dažu minūšu tika pazaudēts.

Ceturtajā ceturtdaļā iniciatīvu bija pārņēmusi "Bucks" vienība, kas izvirzījās vadībā, kamēr "Knicks" komandu spēlē turēja ar augstu precizitāti uzbrūkošais Rouzs. Porziņģis savus nākamos divus punktus iemeta nepilnas deviņas minūtes līdz pamatlaika beigām.

"Bucks" ceturtajā ceturtdaļā demonstrēja dominējošu sniegumu, izvirzoties vadībā jau ar 17 punktiem (102:85), bet latvietis priekšpēdējā minūtē vēl iemeta vienu no diviem "sodiņiem", taču Ņujorkas komanda piedzīvoja diezgan pārliecinošu zaudējumu.

Ar 26 panākumiem 65 spēlēs "Knicks" komanda joprojām ir Austrumu konferences 12.pozīcijā, kamēr "Bucks" ar 30 uzvarām 63 mačos ir desmitajā vietā. No astotajā pozīcijā esošās Detroitas "Pistons" vienības "Knicks" atpaliek par piecām uzvarām.

Nākamo maču "Knicks" aizvadīs sestdien, kad svarīgā mačā viesosies pie Detroitas "Pistons".