"Knicks" komanda šajā mačā ne reizi nebija vadībā, kārtējo reizi šajā sezonā vāji darbojoties aizsardzībā. Tāpat Ņujorkas klubs atkal neizmantoja iespēju pirmo reizi kopš decembra uzvarēt divos mačos pēc kārtas.

Porziņģa pārstāvētā komanda iepriekšējā mačā piektdien ar 98:94 uzvarēja Maiami "Heat" komandu, taču svētdien cieta septīto zaudējumu pēdējos deviņos mačos, kamēr "Celtics", kas ar NBA čempioni Klīvlendas "Cavaliers" cīnās par pirmo vietu Austrumu konferencē, tika pie sestā panākuma pēdējās septiņās cīņās.

Porziņģis spēlēja 27 minūtes un 35 sekundes, trāpot sešus no desmit divpunktu metieniem un divus no četriem "sodiņiem", bet tikai trešo reizi sezonā mačā laikā tā arī neizdarot metienu no trīspunktu līnijas. Tāpat viņš izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, pārtvēra vienu pretinieku piespēli un nopelnīja vienu piezīmi.

Ar latvieti laukumā "Knicks" ielaida par 18 punktiem vairāk nekā iemeta, kas bija sliktākais rādītājs komandā.

Laukuma saimniekiem rezultatīvākais ar 16 punktiem bija Kortnijs Lī, kamēr 12 punktus pievienoja Villijs Ernangomess. Savukārt "Celtics" komandā rezultatīvais Aizija Tomass guva 19 punktus, bet Džeilens Brauns izcēlās ar 16 punktiem.

"Knicks" otro spēli pēc kārtas aizvadīja bez komandas līderiem Karmelo Entonija un Derika Rouza, līdz ar to bez garā gala spēlētājiem Ernangomesa un Porziņģa, Ņujorkas kluba sākumsastāvā laukumā devās arī Kortnijs Lī, Saša Vujačičs un Rons Beikers. Savukārt pirms spēles tika paziņots, ka Rouzam ir traumēts kreisā ceļgala menisks, tāpēc viņam šī sezona jau ir noslēgusies, jo saspēles vadītājam būs nepieciešama operācija.

Porziņģis jau pirmajā minūtē pārtvēra pretinieku piespēli, bet pēc tam no groza apakšas neveiksmīgi mēģināja ievirzīt grozā atlēkušo bumbu. Turpinājumā latvietis vairāk darbojās komandas interesēs, taču "Knicks" tobrīd bija nokļuvuši iedzinējos ar 9:20. Pirmos punktus Porziņģis guva spēles devītajā minūtē, kad realizēja pustālo metienu, bet pēc kāda laika trāpīja vēl vienu metienu, taču "Knicks" joprojām zaudēja ar 11 punktiem (19:30).

Ceturtdaļas pēdējā minūtē latvietis tika nomainīts, laukumā atgriežoties septiņas minūtes pirms puslaika beigām. Tiesa, "Knicks" joprojām nespēja pietuvoties pretiniekiem, savukārt Porziņģis izcēlās ar vēl vienu pustālo metienu. Tiesa, tuvojoties pārtraukumam viņš aizmeta garām divus salīdzinoši vieglus metienus, bet mājinieki tobrīd jau zaudēja ar 39:57. Pašas puslaika beigas "Knicks" gan aizvadīja daudz sekmīgāk, gūstot sešus punktus pēc kārtas, atpūtā ejot esot iedzinējos ar 47:60.

Trešā ceturtdaļa sākās ar Porziņģa diviem gūtiem punktiem, un arī turpinājumā tieši Latvijas basketbola zvaigzne bija tā, kas uzņēmās iniciatīvu mājinieku uzbrukumu noslēgšanā, iemetot vēl divus pustālos metienus. Diemžēl "Knicks" joprojām slikti darbojās aizsardzībā, un lai arī uz brīdi deficītu spēja samazināt līdz desmit punktiem (57:67), drīz "Celtics" atkal bija vadībā ar 79:62.

Porziņģis otro reizi spēlē tika nomainīts divas ar pusi minūtes pirms trešās ceturtdaļas beigām un laukumā vairs neatgriezās, jo mača liktenis pēc "Celtics" vēl viena izrāviena noslēdzošās ceturtdaļas sākumā praktiski bija izšķirts. "Knicks" deviņas minūtes pirms mača beigām zaudēja jau ar 71:94, beigās starpību nedaudz samazinot, taču "Celtics" uzvaru neapdraudot.

"Knicks" pēdējo reizi divos mačos pēc kārtas uzvarēja decembrī neilgi pirms Ziemassvētkiem, bet kopš gadu mijas 45 spēlēs ņujorkieši ir izcīnījuši vien 13 uzvaras, līdz ar to NBA vērtīgākais klubs izslēgšanas spēlēs netiek jau ceturto sezonu pēc kārtas.

"Knicks" ar 29 uzvarām 77 spēlēs Austrumu konferences kopvērtējumā ieņem 12.vietu, bet vairs nepretendē uz iekļūšanu izslēgšanas turnīrā. Tikmēr "Celtics" ar 50 uzvarām 77 mačos ir konferences līdere, par divu uzvaru tiesu apsteidzot Klīvlendas "Cavaliers", kam gan ir par divām aizvadītām spēlēm mazāk.

Nākamo spēli "Knicks" aizvadīs otrdien mājās pret Čikāgas "Bulls" komandu, pēc tam ceturtdien sekos cīņa ar Vašingtonas "Wizards", dienu vēlāk pēdējais šīs sezonas mačs viesos pret Memfisas "Grizzlies", bet sezonu ņujorkieši noslēgs vēl ar diviem mačiem mājās.