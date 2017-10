Tikmēr "Knicks" savā laukumā ar 107:115 (33:30, 24:29, 21:34, 29:22) piekāpās Bruklinas "Nets" vienībai.

Porziņģis laukumā pavadīja 22 minūtes, kuru laikā grozā raidīja sešus no 13 divpunktu metieniem un visus trīs "sodiņus", taču viņa vienīgais trīspunktnieks lidoja grozam secen.

Tāpat latvieša rēķinā piecas atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, viena pārtverta bumba, divi bloķēti metieni un trīs piezīmes.

"Knicks" rindās rezultatīvākie ar 17 punktiem bija komandas šīs starpsezonas jaunieguvumi Eness Kanters un Tims Hārdevejs.

Kopumā "Knicks" komandas rindās laukumā devās 16 spēlētāji, kamēr nespēlēja tādi basketbolisti kā Mindaugs Kuzminsks, Rons Beikers un Žoakims Noā.

Tikmēr "Nets" rindās 19 punktus iemeta D'Andželo Rasels.

Nākamo pārbaudes maču "Knicks" aizvadīs sestdien viesos pret Vašingtonas "Wizards".

