Ņujorkas " Knicks " latviešu zvaigzne Kristaps Porziņģis piektdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē guva 29 punktus, taču nespēja glābt komandu no zaudējuma, turklāt pamatlaika pēdējā sekundē aizmeta garām tālmetienu un neizrāva pagarinājumu.

"Knicks" viesos ar rezultātu 101:104 (21:25, 23:27, 31:22, 26:30) piekāpās Detroitas "Pistons" komandai, ciešot otro zaudējumu pēdējās trīs spēlēs.

"Knicks" lielāko tiesu mača atradās iedzinējos, trešajā ceturtdaļā panākot pretiniekus un pārņemot vadību. "Pistons" basketbolisti nepadevās un atguva vadību, taču trīs minūtes pirms pamatlaika beigām Porziņģis vēlreiz izvirzīja vadībā viesus. Vēl nedaudz vairāk kā minūti pirms ceturtās ceturtdaļas beigām "Knicks" bija priekšā ar 101:97, taču izsēja vadību, mājiniekiem nepilnu 70 sekunžu laikā iemetot septiņus punktus. Porziņģim līdz ar pamatlaika beigu signālu bija iespēja izraut neizšķirtu un panākt pagarinājumu, taču viņam nācās izpildīt sarežģītu tālmetienu, kas savu mērķi nesasniedza.

Kā vēstīts, Porziņģis ceturtdien atgriezās laukumā pēc divu spēļu izlaišanas ceļgala traumas dēļ, tomēr parādīja vāju sniegumu un aizmeta garām visus 11 izpildītos metienus no spēles, kopā gūstot tikai vienu punktu.

Tiesa, piektdienas mačā viņš bija precīzāks, grozā raidot deviņus no 19 divpunktu metieniem, trīs no deviņiem tālmetieniem un abus divus soda metienus.

Tāpat par 2017. gada Latvijas labāko sportistu atzītais Porziņģis šajā mačā izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, veica divas rezultatīvas piespēles, pārtvēra vienu bumbu bloķēja vienu metienu, trīs reizes kļūdījās un nopelnīja četras piezīmes. "Knicks" ar Porziņģi laukumā iemeta par 13 punktiem vairāk nekā ielaida.

Porziņģis ar 29 punktiem bija mača rezultatīvākais spēlētājs, bet vēl "Knicks" rindās ar 22 punktiem un 16 atlēkušajām bumbām atzīmējās turks Eness Kanters, bet 16 punktus iemeta Kortnijs Lī.

Tikmēr pretiniekiem ar 24 punktiem izcēlās Tobiass Heriss, bet 18 punkti un 15 bumbas zem groziem bija Andrē Dramonda kontā.

Atšķirībā no iepriekšējās spēles, šajā jau pirmais Porziņģa metiens atrada savu ceļu grozā (2:2). Tiesa, viņa pirmais "trejacis" mačā nebija precīzs. Nākamās četras minūtes "Knicks" basketbolisti nespēja gūt punktus, kā rezultātā nonāca iedzinējos ar 2:15. Pretinieku izrāvienu 13:0 ar trīspunktu gājienu pārtrauca Porziņģis (5:15). Bija pagājusi teju puse no pirmās ceturtdaļas, kad kādam citam no "Knicks" basketbolistiem izdevās realizēt savu metienu, Kanteram panākot 7:17.

Minūti vēlāk Porziņģis ar "danku" samazināja pretinieku pārsvaru līdz sešiem punktiem (11:17). Turpinājumā jau daudz labāka precizitāte viesu izpildījumā palīdzēja "Knicks" komandai pietuvoties līdz divu punktu deficītam (15:17). Nepilnu minūti pirms pirmās ceturtdaļas beigām Porziņģis devās atpūsties (19:23).

Otrās ceturtdaļas pirmajā pusē ņujorkieši pēc pāris neveiksmīgām epizodēm nonāca iedzinējos jau ar 12 punktiem (27:39), ceturkšņa piektajā minūtē laukumā atgriežoties Porziņģim. Piecas minūtes pirms pirmā puslaika beigām latvietis realizēja savu pirmo tālmetienu mačā un samazināja pretinieku pārsvaru līdz septiņiem punktiem (37:44). Ceturtdaļas turpinājumā viesiem izdevās pietuvoties līdz mīnus pieciem punktiem, bet pirmais puslaiks tika zaudēts ar rezultātu 44:52.

Arī otrajā puslaikā pirmais Porziņģa metiens lidoja grozā (46:52). Tomēr turpinājumā visi "Knicks" centieni atspēlēties bija nesekmīgi, un trešās ceturtdaļas vidū pēc diviem "Pistons" tālmetieniem mājinieku pārsvars sasniedza 11 punktus (68:57). Tiesa, pēc minūtes pārtraukuma viesiem izdevās veikt septiņu punktu izrāvienu, kuru ar "putback-dunk" noslēdza liepājnieks (64:68). Pēc jau mājinieku pieprasītā pārtraukuma Porziņģis iemeta tālmetienu un Kanters izvirzīja vadībā Ņujorkas komandu (69:68).

Tāpat latvietis ar precīzu metienu atzīmējās divas minūtes pirms trešās ceturtdaļas beigām, kad panāca 73:70. Pēc tam viņš devās atpūsties un laukumā atgriezās ceturtās ceturtdaļas trešajā minūtē, kad Ņujorkas vienība bija paspējusi nonākt iedzinējos ar 79:84. Ceturtdaļas vidū Porziņģis realizēja sarežģītu metienu kritienā un iemeta nopelnīto "sodiņu", panākdams 88:93. Minūti vēlāk Latvijas basketbolists ar tālmetienu pretinieku pārsvaru samazināja līdz diviem punktiem, turklāt otrā laukuma galā kavēja Dramonda mēģinājumu iespraust bumbu grozā no augšas.

Nedaudz vēlāk Kanters izlīdzināja spēles rezultātu, bet Porziņģis jau izvirzīja vadībā "Knicks" vienību (95:93). Pusotru minūti pirms finālsvilpes Redžijs Džeksons ar diviem soda metieniem viesu pārsvaru samazināja līdz diviem punktiem, taču Porziņģis atjaunoja četru punktu handikapu (101:97). Tiesa, Dramonds un Džeksons ātri panāca neizšķirtu, 44 sekundes pirms pamatlaika beigām rezultāta tablo vēstot 101:101.

Kad līdz ceturtās ceturtdaļas beigām bija palikušas 24 sekundes, Džeksons ar vienu precīzu "sodiņu" izvirzīja vadībā Detroitas komandu – 102:101 mājinieku labā. Savukārt "Knicks" uzbrukumā tika nobloķēts Lī metiens, mājiniekiem iegūstot bumbu, ko ar noteikumu pārkāpumu centās atņemt Džerets Džeks. Stenlijs Džonsons no soda metienu līnijas bija nekļūdīgs un panāca 104:101 "Pistons" labā, bet "Knicks" pēdējā uzbrukumā nespēja panākt izlīdzinājumu, līdz ar mača finālsvilpi Porziņģim aizmetot garām sarežģītu tālmetienu.

"Knicks" ar 17 uzvarām 32 spēlēs ieņem astoto vietu Austrumu konferencē, kur "Pistons" ar 18 panākumiem 32 dueļos ir ceturtā.

Ņujorkas komanda nākamajā mačā pirmdien savā laukumā tiksies ar Filadelfijas "76ers" vienību.

Kā vēstīts, Porziņģis ceturtdien tika nosaukts par 2017. gada Latvijas labāko sportistu, pie valsts gada labākā sportista balvas tiekot otro gadu pēc kārtas.