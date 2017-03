Porziņģis šajā mačā laukumā pavadīja 40 minūtes. Viņš realizēja septiņus no 15 divpunktu metieniem, divus no sešiem tālmetieniem, kā arī visus četrus soda metienus, sametot 24 punktus. Latvietis 11 atlēkušās bumbas aizsardzībā, bet četras – uzbrukumā, kā arī bloķēja divus metienus un izdarīja divas piespēles, spēli noslēdzot ar +/- koeficentu -1. Viņam šajā mačā arī trīs piezīmes un divas kļūdas

Šis Porziņģim bija desmitais "double-double" sezonā.

"Knicks" komandā rezultatīvākais ar 28 punktiem bija Deriks Rouzs, bet 15 punktus pievienoja Karmelo Entonijs. Uzvarētājiem 31 punktu guva Stefans Karijs, bet 29 punkti Klejam Tompsonam.

"Warriors" ar 51 uzvaru 62 spēlēs ir NBA un Rietumu konferences līdervienība, bet "Knicks" ar 25 uzvarām un 37 zaudējumiem Austrumu konferencē ieņem 12. vietu. "Knicks" piedzīvoja devīto zaudējumu pēdējās 12 spēlēs.

Portāls "Delfi" piedāvāja šī mača teksta tiešraidi, kur var aplūkot detalizētu spēles aprakstu.

NBA spēle: Ņujorkas Knicks - Goldensteitas Warriors

“Knicks” komandā 28 punktus sameta Deriks Rouzs, bet 15 punkti Karmelo Entonija kontā. Uzvarētājiem 31 punktu guva Stefans Karijs, bet 29 punkti Klejam Tompsonam.

Porziņģis šajā spēlē laukumā pavadīja 40 minūtes, kuru laikā viņš guva 24 punktus un izcīnīja 15 atlēkušās bumbas. Viņa kontā arī divas piespēles un divi bloķēti metieni. Viņš realizēja septiņus no 15 divpunktu metieniem, divus no sešiem tālmetieniem, kā arī visus četrus soda metienus.

"Knicks" - "Warriors" 105:112. Spēle noslēgusies.

105:110Porziņģis guva vēl divus punktus, tad arī Rouzs bija precīzs no tuvas distances.

101:110Porziņģis uzlēca augstāk par pārējiem un trieca bumbu grozā no augšas, taču atkal Tompsons guva punktus "Warriors" komandai. Latvietis nākamajā uzbrukumā pazaudēja bumbu, bet arī pēc tam"Knicks" palika bez punktiem. Tad Karijs iemeta metienu un pietuvināja "Warriors" uzvarai.

99:106"Warriors" katru reizi atbild ar nelielu izrāvienu, kad "Knicks" pietuvojas.

99:102Grīns iemeta divus punktus no soda metienu līnijas, bet epizodi vēlāk Rouzs devās kārtējā rezultatīvajā caurgājienā. Savukārt Porziņģis jau izcīnījis 13 atlēkušās bumbas.

96:100Porziņģis iemeta tālmetienu, gūstot savu 20. punktu spēlē. Uzreiz Tompsons atbildēja ar savu trīspunktnieku.

93:97"Knicks" turpināja pakaļdzīšanos, punktus gūstot Rouzam un Beikeram.

89:96Porziņģis iemeta abus soda metienus, bet otrā laukuma galā viņš ieguva atlēkušo bumbu. Tad Rouzs iemeta pustālo metienu, bet Entonis realizēja soda metienus.

83:96Porziņģis kādā no spēles epizodēm pārsita elkoni, tāpēc viņš saņēma palīdzību no ārsta. Latvietis izprovocēja pretinieku uz noteikumu pārkāpumu, tiekot pie diviem soda metieniem.

81:92"Warriors" ceturtdaļas iesākumā panāca 10 punktu pārsvaru, taču "Knicks" izdevās deficītu samazināt līdz pieciem punktiem. Tompsons un Grīns guva pa trim punktiem, atkal iegūstot drošāku pārsvaru savai komandai.

Sākusies 4. ceturtdaļa.

"Knicks" - "Warriors" 76:84. Noslēgusies 3. ceturtdaļa.

76:81Porziņģis atgriezās laukumā un izcīnīja atlēkušo bumbu aizsardzībā, bet pēc tam uzbrukumā viņš netrāpīja sarežģītu metienu. Rouzam šajā mačā izdevās labi caurgājieni, taču Karijs turpināja precīzi mest "Warriors" komandas labā.

69:74"Warriors" basketbolisti sāka atgūt kontroli laukumā, uzbrukumā izspēlējot līdz viegliem punktiem. "Knicks" metieni ir sarežģītāki.

67:69Pēc minūtes pārtraukuma Porziņģim tika dota atpūta, bet laukumā turpinājās līdzīga cīņa.

https://twitter.com/andrewschulz/status/838510906728316929

63:65Porziņģis iemeta divus punktus, izlīdzinot rezultātu, bet ātri Pačulija no groza apakšas atbildēja ar diviem punktiem.

61:61Porziņģis izcīnīja atlēkušo bumbu un pasita to Entonijam, kurš realizēja metienu, taču drīz pēc tam Grīns atguva pārsvaru savai komandai. Porziņģis izcīnīja jau desmito atlēkušo bumbu, bet Rouzs vēlāk izlīdzināja rezultātu.

https://twitter.com/NBA/status/838507554980392961

57:56Pāri Porziņģim tika iemesti vairāki metieni, bet Entonijs ļāva "Knicks" komandai turēties minimālā vadībā.

55:52Entonijs ar atkārtotu metienu gūst divus punktus, bet aizsardzībā atkal izcēlās Porziņģis, nobloķējot Kariju.

53:52Entonijs ātri realizēja tālmetienu, ceturtdaļas sākumā panākot četru punktu pārsvaru. Aizsardzībā Porziņģis izcīnīja septīto atlēkušo bumbu, bet brīdi pēc tam Karijs iemeta tālmetienu.

Sācies 2. puslaiks!

“Knicks” rindās 11 punktus guvis Deriks Rouzs, bet “Warriors” sastāvā 14 punktus sametis Klejs Tompsons, bet 12 punkti Stefana Karija kontā.

Porziņģis pirmajā puslaikā nospēlējis 19 minūtes, kuru laikā guvis 13 punktus, izcīnījis sešas atlēkušās bumbas, izdarījis vienu piespēli un bloķējis vienu metienu. Viņš realizējis četrus no deviņiem divpunktu metieniem, vienu no trim tālmetieniem un abus soda metienus

"Knicks" - "Warriors" 50:49. Noslēdzies 1. puslaiks.Ceturtdaļas izskaņā abas komandas spēlēja rezultatīvi un ātri. Porziņģis izcīnīja savu sesto atlēkušo bumbu, bet pēdējā uzbrukumā viņš iemeta divus punktus atlēcienā.

44:42Porziņģis skaisti apspēlēja Grīnu un guva divus punktus caurgājienā. Pēc tam Rouzs iemeta vienu no diviem soda metieniem. Porziņģim veiksmīgā ceturtdaļa turpinājās ar bloķētu metienu un rezultatīvu piespēli Lī uz tālmetienu.

38:42Porziņģis izdarīja metienu pēc pagrieziena, bet šoreiz tas nebija precīzs. Porziņģis aizsardzībā izcīnīja atlēkušo bumbu, iesāka ātru un rezultatīvu Rouza uzbrukumu, bet Pačulija divus punktus uzreiz atguva.

36:40Igudala iemeta divus tālmetienus pēc kārtas, atgūstot savai komandai četru punktu pārsvaru.

https://twitter.com/nyknicks/status/838500976323624962

https://twitter.com/NBA/status/838499885947158528

36:34Karijs ar tālmetienu apturēja "Knicks" izrāvienu, bet Holidejs uzreiz atguva vadība "Knicks".

34:31"Knicks" turpināja darboties veiksmīgi, un Kuzminsks pārtvēra bumbu, tika pie soda metieniem, realizējot vienu. Pēc neprecīza "Warriors" metiena Porziņģis izcīnīja atlēkušo bumbu, bet mirkli vēlāk Holidejs turpināja "Knicks" 13:0 izrāvienu.

30:31 Porziņģis guva arī septīto punktu pēc kārtas, atlēcienā pārmetot pāri Tompsonam. "Warriors" pieprasa minūtes pārtraukumu.

28:31Porziņģis beidzot guva punktus no spēles. Viņš saņēma piespēli no O'Kvina, un no tuvas distances ar "āķa" metienu pārmeta pāri Grīnam, bet pēc tam viņš trāpīja arī tālmetienu.

23:31Porziņģis atgriezās laukumā un uzreiz izcīnīja atlēkušo bumbu aizsardzībā, bet uzbrukumā lietuvietis Kuzminsks guva vienu punktu ar soda metienu. Vēlāk Porziņģis netrāpīja vēl vienu tālmetienu, taču "Knicks" turpināja uzbrukumu, un Kuzminsks izgāja labā caurgājienā.

20:31Ceturtdaļas sākumā "Knicks" rezerves saspēles vadītājs Beikers iemeta vienu soda metienu. Abām komandām laukumā bija tuvākie rezervisti, bet tad Beikers vēlreiz iemeta vienu "sodiņu".

Sākusies 2. ceturtdaļa.

Porziņģis pirmajā ceturtdaļā nospēlēja deviņas minūtes, kuru laikā guva divus punktus un izcīnīja vienu atlēkušo bumbu. Visi četri metieni no spēles viņam bija neprecīzi.

18:29. Noslēgusies 1. ceturtdaļa. Rouzs iemeta divus soda metienus, bet "Warriors" ātri atjaunoja 11 punktu pārsvaru.

Šovakar NBA Attīstības līgā spēli aizvadīs arī Dāvis Bertāns, kurš spēles prakses iegūšanai nosūtīts uz Sanantonio "Spurs" fārmklubu Ostinā. https://twitter.com/austin_spurs/status/838492550407286784

16:27Porziņģis pēc neveiksmīga uzbrukuma devās uz rezervistu soliņa. Ceturtdaļas beigās spēles temps bija ļoti augsts, šāds spēles stils parocīgāks bija "Warriors" komandai.

14:21Divos "Knicks" uzbrukumos pēc kārtas punktus guva Ernangomess, tad precīzs bija arī Entonijs. Tomēr "Warriors" prata atbildēt ar punktu guvumiem un turēties vadībā.

8:12Pēc minūtes pārtraukuma Karijs guva divus punktus ar pustālo metienu. Porziņģis iemeta pirmos punktus šajā spēlē, realizējot divus soda metienus pēc Makadū pārkāpuma.

6:10 Haotisks basketbols vērojams laukumā, tikmēr Porziņģis netrāpīja arī trešo metienu pēc kārtas. "Knicks" "sauso" sēriju ar ātro uzbrukumu pārtrauca Lī.

4:10Pačulija pārkāpa noteikumus pret Porziņģi, kad viņš cīnījās par atlēkušo bumbu, taču latvietis sadūrās ar komandas biedru Rouzu, kuram vajadzēja doties uz rezervistu soliņu. Abas komandas turpinājumā daudz uzbruka no distances, arī Porziņģis uzmeta tālmetienu, taču nebija precīzs. Pēcāk latvietis izprovocēja Grīnu uz noteikumu pārkāpumu.

4:8Porziņģis izdarīja pirmo metienu spēlē, taču viņa pustālais nebija precīzs. Nākamajos uzbrukumos "Warriors" iemeta divus tālmetienus pēc kārtas, bet Entonijs apturēja pretinieku izrāvienu.

Karijs meta tālmetienu pāri Porziņģim, bet viņš nebija precīzs. Tad "Knicks" uzbrukumā galvenais treneris Džefs Hornačeks pieprasīja minūtes pārtraukumu.

2:2"Warriors" spēli iesāka ar ātriem diviem punktiem, bet tad Grīns atņēma Porziņģim bumbu. "Knicks" komanda pirmos punktus guva ar soda metieniem, precīzi metot Rouzam.

Spēle sākusies!

“Knicks” pamatsastāvā izies Deriks Rouzs, Kortnijs Lī, Karmelo Entonijs, Lenss Tomass un Kristaps Porziņģis. “Warriors” pamatsastāvā dosies Stefans Karijs, Klejs Tompsons, Mets Bārnss, Dreimons Grīns un Zaza Pačulija.

https://twitter.com/nyknicks/status/838485107354845187

Porziņģis pirms spēles nedaudz patricināja grozus https://twitter.com/nyknicks/status/838470096184094721

Ņujorkas komandas spēlētāji ir sagatavojušies cīņai. "Knicks" sastāvā atgriezies centra spēlētājs Villijs Ernangomess. https://twitter.com/nyknicks/status/838477583146700805

Ņujorkas “Knicks” komandai īsti neizdodas sakārtot savu spēli, un pēdējās desmit spēlēs ņujorkieši tikuši pie trim uzvarām. Arī “Warriors” pēdējās spēlēs neklājas viegli, jo savainojumu guva viens no līderiem Kevins Durants, bet pēdējās divās spēlēs piedzīvoti zaudējumi.

Kristaps Porziņģis Ņujorkas "Knicks" komandā spēli pret Goldensteitas "Warriors" aizvada Latvijai draudzīgā laikā. Spēles sākums pulksten 22:30.