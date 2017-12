Latvijas basketbola zvaigzne Kristaps Porziņģis sestdien ar 30 gūtiem punktiem, no kuriem septiņus iemeta spēles pēdējā pusotrā minūtē, palīdzēja Ņujorkas " Knicks " komandai Nacionālajā basketbola asociācijā ( NBA ) pārtraukt četru zaudējumu sēriju.

"Knicks" savā 2017. gada noslēdzošajā spēlē viesos ar 105:103 (28:21, 28:24, 23:33, 26:25) uzvarēja Ņūorleānas "Pelicans" komandu, gūstot šosezon vien trešo panākumu pretinieku laukumā.

Porziņģis, kurš vismaz 30 punktus spēlē guva pēc sešu maču pārtraukuma, bija lielisks tieši mača noslēgumā, palīdzot "Knicks" komandai pēdējo trīs minūšu laikā atspēlēties no rezultāta 91:99. Cīņas beigās notikušajā pakaļdzīšanās Porziņģis iemeta trīs no trim metieniem, no kuriem viens bija trejacis, savukārt uzvaru "Knicks" komandai deviņas sekundes pirms pamatlaika beigām ar diviem precīziem "sodiņiem" nodrošināja Džerets Džeks.

Ņujorkas komanda, tāpat kā Porziņģis, spēli aizvadīja kā pa viļņiem, jo trešās ceturtdaļas sākuma daļā viesiem bija 16 punktu pārsvars, kas vēlāk tika izsēts, beigās gan svinot laimīgu uzvaru.

Latvijas basketbolists nospēlēja 31 minūti un 44 sekundes, kuru laikā trāpīja desmit no 17 divpunktu metieniem, vienu no pieciem tālmetieniem un septiņus no astoņiem "sodiņiem". Tāpat Porziņģis izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, izdarīja trīs rezultatīvas piespēles, bloķēja divus metienus, pārtvēra divas bumbas un nopelnīja piecas piezīmes, kas iespaidoja arī viņa spēles laiku spēles otrajā daļā. Latvietim esot laukumā, "Knicks" guva par septiņiem punktiem vairāk nekā ielaida, kas bija labākais rādītājs viesu rindās.

Porziņģis bija rezultatīvākais "Knicks" rindās, kamēr pa 15 punktiem pievienoja Maikls Bīzlijs un Džerets Džeks. Tikmēr "Pelicans" komandā, kura cieta otro zaudējumu pēc kārtas, lieliski bija komandas līderi Entonijs Deiviss un Demarkuss Kazinss, kuri sameta attiecīgi 31 un 29 punktus. Tāpat Kazinss izcēlās ar 19 atlēkušajām bumbām.

Porziņģim spēles gaitā īpaši grūti gāja pret Deivisu, kurš viņu pāris reizes apspēlēja un mača otrajā daļā sagādāja latvietim problēmas ar piezīmju normu.

Porziņģis pirmajā puslaikā guva 15 punktus, no tiem desmit sametot pirmajā ceturtdaļā, kurā viņš arī izcīnīja četras atlēkušās bumbas. Latvieša pirmais metiens spēlē - tāls trejacis - nesasniedza mērķi, toties pēc tam viņš bija precīzs no pustālas distances, divas reizes ietrieca bumbu grozā no augšas un realizēja divus soda metienus, vēlāk ar vēl vienu divpunktnieku "Knicks" izvirzot vadībā ar 23:19.

Pusotru minūti pirms pirmās ceturtdaļas beigām Porziņģis tika nomainīts, laukumā dodoties Bīzlijam, kurš īpaši otrajā ceturtdaļā, kad ņujorkieši veica desmit punktu izrāvienu, labi iesaistījās spēlē, līdz ar to liepājnieks laukumā atgriezās vien uz puslaika pēdējām piecām minūtēm, tobrīd "Knicks" komandai esot vadībā ar 45:32.

Atgriešanās gan nebija pārāk veiksmīga, jo latvieti vienā no epizodēm uz māņu kustību noķēra Deiviss, kurš pēc tam trieca bumbu grozā no augšas, piedevām ar elkoni pa seju trāpot "Knicks" spēlētājam Ronam Beikeram, kurš ar asiņojošu seju aizgāja uz ģērbtuvēm. Turpinājumā Porziņģis gan reabilitējās, trāpot divus sarežģītus divpunktniekus pēc kārtas, kā arī pievienojot vienu precīzu soda metienu, bet pēc puslaika "Knicks" bija vadībā ar 56:45.

Otrā puslaika sākumā, kad Porziņģis iemeta divus soda metienus, viesi panāca arī 65:49 savā labā, taču turpinājums bija diezgan katastrofāls, jo pirms pēdējā spēles nogriežņa "Knicks" bija priekšā vairs tikai ar punkti (79:78). Piedevām latvietis trešās ceturtdaļas vidū, cenšoties nosegt Deivisu, nopelnīja jau ceturto piezīmi, pēc tam atkal dodoties uz rezervistu soliņa.

Spēlē viņš atgriezās uz pēdējām desmit minūtēm, kad "Knicks" jau bija iedzinējos. Vēl trīs minūtes pirms beigām "Pelicans" bija vadībā ar 99:91, taču tad bumbu grozā trieca "Knicks" franču centrs Žoakims Noā, kurš šajā mačā tika pie sava lielākā spēles laika sezonā, laukumā pavadot nepilnas 13 minūtes, bet Džeks ar tālmetienu starpību samazināja līdz trim punktiem.

Savukārt pēdējos septiņus no deviņiem "Knicks" punktiem šajā mačā iemeta Porziņģis. Viņš vispirms ar tālmetienu panāca 99:101, tad trieca bumbu grozā no augšas, bet 38 sekundes pirms pamatlaika beigām ar pustālo metienu viesus izvirzīja vadībā ar 103:101. "Pelicans" ar Kazinsa soda metieniem vēl spēja panākt neizšķirtu, taču deviņas sekundes pirms pamatlaika beigām divus "sodiņus" iemeta arī Džeks, bet mājinieku pēdējā uzbrukumā Deivisa tālmetiens nebija precīzs.

"Knicks" šosezon viesos tika vien pie trešās uzvaras 15 mačos.

Ar 18 uzvarām 36 spēlēs "Knicks" vienība saglabā devīto vietu Austrumu konferences kopvērtējumā, kamēr "Pelicans" ar tādu pat bilanci ir astotā Rietumu konferencē.

Ņujorkas komanda gadu miju labā noskaņojumā varēs sagaidīt mājās, jo nākamajā mačā savā laukumā 2.janvārī uzņems latvieša Dāvja Bertāna pārstāvēto Sanantonio "Spurs", kurai ceturtdien viesos zaudēja ar 107:119.

Nākamais pusotrs mēnesis "Knicks" spēlētājiem gan pārsvarā paies ceļojot, jo no sekojošajiem 15 mačiem 11 Ņujorkas vienībai būs viesos.