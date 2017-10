Līdz ar to vismaz 30 punktus Porzinģis iemetis četrās no piecām šīs sezonas spēlēm, kas latvietim dod vietu līgas rezultatīvāko spēlētāju pieciniekā.

Porziņģis šoreiz laukumā bija 36 minūtes, trāpot 11 no 22 divpunktu raidījumiem, divus no pieciem tālmetieniem un četrus no pieciem soda metieniem.

Tāpat latvietis savāca 12 atlēkušās bumbas, noformējot otro "double-double" šosezon, bloķēja divus metienus, pieļāva trīs kļūdas un nopelnīja četras piezīmes.

"Knicks" jau pirmajā ceturtdaļā veica 13 punktu izrāvienu iegūstot drošu vadību. Otrajā ceturksnī "Cavaliers" uz īsu brīdi panāca izlīdzinājumu, kam sekoja nākamais pretinieku izrāviens. Ceturtās ceturtdaļas ievadā laukumā pilnībā dominēja Klīvlendas spēlētāji un atkal ievērojami pietuvojās pretiniekiem, tomēr mača beigu daļā jau atkal pārliecinošāka bija "Knicks" komanda, noslēgumā par uzvaru vairs neuztraucoties.

"Knicks" rindās rezultatīvākais ar 34 punktiem un astoņām rezultatīvām piespēlēm bija Tims Hārdevejs juniors, kurš pirms tam šosezon nebija pat sasniedzis 15 punktu robežu.

Tikmēr ar 18 punktiem un 12 atlēkušajām bumbām izcēlās Eness Kanters, bet 15 punkti un desmit bumbas zem groziem bija Kortnijam Lī.

"Cavaliers" komandā rezultatīvākais ar 22 punktiem un 11 atlēkušajām bumbām bija Kevins Lavs, kamēr līgas superzvaigzne Lebrons Džeimss, kurš dažbrīd mačā sedza tieši Porziņģi, atzīmējās ar 16 punktiem, desmit atlēkušajām bumbām un septiņām rezultatīvām piespēlēm.

Savukārt 15 punktus guva Deriks Rouzs, kurš iepriekšējo sezonu pavadīja "Knicks" komandā.

Porziņģis šosezon ceturto reizi sasniedzis 30 gūtos punktus, labākajā no reizēm izceļoties ar 33 punktiem, kamēr pirmajās trijās sezonās kopā viņam bija vien trīs šādi dueļi. Svētdien veiktie 27 metieni no spēles ir Porziņģa karjeras rekords. Pirmajos divos gados viņam lielākais skaits bija 23 metieni mačā, bet šosezon latvietis vairāk izpildījis trijās no piecām reizēm.

"Knicks" komanda bija zaudējusi iepriekšējās desmit spēlēs pret "Cavaliers", tomēr vicečempioni sezonu iesākuši neveiksmīgi, svētdien ciešot trešo neveiksmi pēc kārtas.

Spēles sākuma daļā Porziņģis realizēja divus ļoti tālus pustālos metienus un pēc Enesa Kantera bumbas trieciena viesi panāca 8:4 vadību. Tomēr turpinājumā jau "Cavaliers" realizēja trīs tālmetienus pēc kārtas, divreiz izceļoties Lavam, un Ņujorkas komanda jau bija iedzinējos ar 10:13. Tomēr pēc minūtes pārtraukuma "Knicks" pusotrā minūtē veica septiņu punktu izrāvienu, kurš vēlāk tika pagarināts līdz pat 13 punktiem.

Porziņģis iemeta vēl divus tālus divpunktu raidījumus, tomēr ceturtdaļas beigās arī tika vairākas reizes apturēts zem groza. "Knicks" pēc 12 minūtēm bija priekšā ar 29:19, pa desmit punktiem iemetot Porziņģim un Hārdevejam.

Tā kā pirmajā ceturtdaļā latvietis darbojās bez maiņām, otrās spēles daļas pirmo pusi viņš atpūtās, bet "Knicks" saglabāja vadību, ko gan palielināt neizdevās. Kad īsā laikā latvietis iemeta trīs soda metienus, "Knicks" panāca 49:42. Uz to "Cavaliers" atbildēja ar septiņu punktu izrāvienu un trīs ar pusi minūtes pirms puslaika beigām panāca izlīdzinājumu. Tomēr vadību pretinieki neļāva iegūt un tagad jau sekoja "Knicks" izrāviens, pēc 24 spēlētām minūtēm viesiem esot priekšā ar 62:54.

Pirmajā puslaikā Hārdevejs iemeta 24 punktus, tomēr pēdējā minūtē arī guva kājas traumu, kas gan vēlāk neliedza dueli turpināt.

Otrā puslaika pirmajās divās minūtēs Porziņģis guva piecus punktus, sasniedzot 20 punktu robežu. "Knicks" visu laiku turējās priekšā, turklāt trešās ceturtdaļas vidū veica vēl vienu desmit punktu izrāvienu, panākot jau 84:67.

Uzreiz pēc tam Porziņģis, kurš bija sasniedzis 24 punktus, tika nomainīts, bet "Knicks" ļoti droši saglabāja vadību, dominējot duelī ar NBA vicečempioniem.

Ceturtās ceturtdaļas ievadā "Cavaliers" iemeta pirmos septiņus punktus, samazinot deficītu līdz 82:92. Turpinājumā izrāviens sasniedza pat 13:2. Kaut Porziņģim šajā svarīgajā brīdī neizdevās uzņemties līdera lomu un viņa metieni lidoja garām, Lī tālmetiens ceturtās ceturtdaļas vidū atkal izvirzīja "Knicks" priekšā ar 101:88.

"Knicks" deviņu punktu izrāvienu pārtrauca Lavs ar diviem soda metieniem pēc Porziņģa piezīmes. Savukārt savu ieilgušo klusuma periodu latvietis pārtrauca ar tālmetienu pret Džeimsu. Vēl pēc brīža viņš arī veica caurgājienu un trāpīja vēl vienu tālmetienu, atjaunot "Knicks" 18 punktu pārsvaru un viesi dueli noveda līdz drošai uzvarai.

Šī "Knicks" komandai bija otrā uzvara sezonas piecos dueļos, kas dod vien 12. vietu Austrumu konferencē, tomēr tajā jau katra vienība zaudējusi vismaz divas reizes.

Savukārt "Cavaliers" komanda ar trim uzvarām septiņos mačos ir vien desmitajā vietā konferencē.

Jaunajā nedēļā "Knicks" pirmdien, trešdien un piektdien sagaida mājas spēles pret Denveras "Nuggets", Hjūstonas "Rockets" un Fīniksas "Suns".