Porziņģis piektdien guva 17 punktus, bet viņa pārstāvētā Ņujorkas "Knicks" vienība ļoti līdzīgā cīņā viesos ar 90:92 (29:28, 26:27, 19:19, 16:18) piekāpās Milvoki "Bucks".

Mačā 22 reizes mainījās vadība, bet 16 reizes bija neizšķirts, uzvaru "Bucks" vienībai 1,9 sekundes pirms spēles beigām izraujot Adetokunbo. Porziņģis šajā situācijā atradās aiz Enesa Kantera, līdz ar to nevarēja apturēt grieķi.

"Biju nedaudz par vēlu, tāpat grūti nobloķēt, ja priekšā ir savējais spēlētājs. Noskatījos atkārtojumā šo epizodi, es varētu nobloķēt, ja būtu bijis ātrāk klāt pretiniekam," "NYPost.com" citē Porziņģa teikto.

Porziņģis neaizvadīja spilgtu maču, daudz produktīvākam esot viņa pretspēlētājam Adetokunbo, kurš nesen atstāja latvieti ārpus Visu zvaigžņu spēles pamatsastāva.

"Nav patīkami zaudēt. Varējām uzvarēt spēli, turpat vien bijām. Tā bija mūsu spēle. Eness Kanters bija vienīgais, kurš varēja daudz iemest. Mums visiem vajadzētu uzlabot savu sniegumu," komandas neveiksmes uzbrukumā skaidroja latvietis.

Tikmēr pagalam neprecīzs no spēles bija Tims Hārdevejs junors, kurš realizēja tikai vienu no 14 metieniem, tajā skaitā aizmezdams garām visus savus deviņus tālmetienus. "Uzņemos atbildību, lieciet to uz maniem pleciem. Nepārstāju mest, bija daudz brīvu un sarežģītu metienu," teica Hārdevejs.

Ņujorkas vienība ar 23 uzvarām 53 spēlēs Austrumu konferences kopvērtējumā joprojām ieņem desmito vietu. "Esam daudz spēļu zaudējuši pēdējās sekundēs. Ja mēs uzvarētu četras vai piecas no tām, būtu pavisam cits scenārijs," secināja Porziņģis.

"Knicks" nākamo spēli aizvadīs svētdien, kad jau plkst.19 pēc Latvijas laika uzņems Atlantas "Hawks", bet pēc tam otrdien būs gaidāma vēl viena spēle ar "Bucks", tomēr šoreiz tā risināsies Ņujorkā.

Kā vēstīts, Porziņģis izraudzīts starp rezervistiem dalībai NBA Visu zvaigžņu spēlē, kurā pārstāvēs līgas superzvaigznes Lebrona Džeimsa komandu.