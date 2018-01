"Knicks" viesos ar rezultātu 100:96 (33:25, 23:27, 19:19, 25:25) uzvarēja Dalasas "Mavericks" komandu, tiekot pie trešā panākuma pēdējos desmit mačos, kā arī izcīnot vien ceturto uzvaru šosezon 17 viesos aizvadītos mačos.

Ņujorkas komanda visu spēli bija vadībā, pirms pēdējām piecām minūtē iekrājot 13 punktu pārsvaru (90:77), taču tad "Mavericks" veica izrāvienu 15:2, panākot neizšķirtu 92:92. Pēdējās minūtēs aukstasinīgāk tomēr nospēlēja viesi, ar soda metieniem nodrošinot sev uzvaru.

Porziņģis spēlēja 38 minūtes un 29 sekundes, sametot 29 punktus un izcīnot astoņas atlēkušās bumbas. Viņš trāpīja sešus no 20 divpunktu metieniem un trīs no pieciem tālmetieniem, kā arī realizēja astoņus no astoņiem "sodiņiem". Bez astoņām atlēkušajām bumbām latvietis izdarīja arī vienu rezultatīvu piespēli, bloķēja vienu metienu, pieļāva divas kļūdas un nopelnīja trīs piezīmes, bet viņam esot laukumā "Knicks" guva par desmit punktiem vairāk nekā ielaida, kad bija labākais rādītājs uzvarētāju rindās.

Latvijas basketbolists kļuva par šīs spēles rezultatīvāko dalībnieku. Vēl "Knicks" rindās 15 punktus guva Kails O'Kvins, bet Eness Kanters pievienoja 13 punktus un 18 atlēkušās bumbas zem groziem. Viesiem šajā spēlē nepalīdzēja jau ilgstoši traumu ārstējošais Tims Hārdevejs juniors, kā arī šoreiz ierindā nebija Maikla Bīzlija, kurš arī guvis traumu.

Tikmēr "Mavericks" rindās ar 25 punktiem izcēlās Herisons Bārnss, bet Veslijs Metjūzs guva 14 punktus, vēl četriem spēlētājiem sametot pa 11 punktiem.

Spēles sākumā pārsvars piederēja "Knicks" komandai, kura panāca 8:0 savā labā, savukārt Porziņģis savu gūto punktu rēķiņu atklāja pēc nepilnām piecām nospēlētām minūtēm, kad ar metienu pēc grieziena panāca 12:6. Arī ceturtdaļas turpinājumā latvietis bija ļoti aktīvs, trāpot vēl vairākus pustālos metienus un vienu trejaci, pirmā spēles nogriežņa beigās panākot 33:25 "Knicks" labā.

Tiesa, veikt lielāku izrāvienu ņujorkieši nespēja, tomēr droši turēja spēles grožus savās rokās. Porziņģis daļu otrās ceturtdaļas bija uz rezervistu soliņa, bet atgriežoties laukumā vairs nebija tik produktīvs, tomēr puslaika izskaņā ar diviem soda metieniem panāca 52:45 viesu labā, līdz ar to spēles pirmajās 24 minūtēs gūstot 13 punktus. Puslaika pēdējā sekundē "Mavericks" spēlētājs Deniss Smits trāpīja tālmetienu, tomēr "Knicks" atpūtā devās esot vadībā ar 56:52.

Trešās ceturtdaļas pirmajās minūtēs Porziņģis savu punktu krājumu ātri papildināja vēl ar astoņiem punktiem, jo trāpīja divus tālmetienus un kārtējo pustālo metienu, "Knicks" komandai veicot vēl vienu nelielu izrāvienu un panākot 69:59. Tomēr arī šoreiz vēl vairāk atrauties viesiem neizdevās, pirms pēdējās ceturtdaļas saglabājot četru punktu pārsvaru 75:71.

Līdzīgs scenārijs bija arī spēles pēdējā nogrieznī, kurā Porziņģis no spēles punktus vairs neguva, taču realizēja sešus no sešiem soda metieniem, tostarp divus ļoti svarīgus punktus guva pusotru minūti pirms mača beigām.

"Knicks" četras minūtes un 49 sekundes pirms mača beigām bija vadībā ar 90:77, taču tad sekoja vairāki neveiksmīgi uzbrukumi un kļūdas, kas ļāva "Mavericks" spēlētājiem īsā laikā gūt 15 punktus, panākot neizšķirtu 92:92. Uz to Porziņģis atbildēja ar diviem "sodiņiem", taču Bārnss ar pustālo metienu atkal atjaunoja līdzsvaru. Pusminūti pirms beigām Džerets Džeks ar caurgājienu vēlreiz vadībā izvirzīja "Knicks", kam sekoja neprecīzs "Mavericks" tālmetiens. Beigās mājinieki, lai izglābtos, sita sodus, taču to darīja pret Kortniju Lī, kurš šosezon ir labākais "sodiņu" realizētājs visā līgā, arī šoreiz komandu nepieviļot un nodrošinot tai uzvaru ar 100:96.

"Knicks" ar 19 uzvarām 40 spēlēs ieņem desmito vietu Austrumu konferencē, bet "Mavericks" ar 13 panākumiem 41 mačā ir 13.pozīcijā Rietumu konferencē.

Janvāris "Knicks" komandai būs smagākais un svarīgākais mēnesis sezonā. Turpinājumā tai šomēnes vēl astoņas no 11 spēlēm jāaizvada izbraukumā. Tiesa, nākamo maču "Knicks" aizvadīs mājās, trešdien uzņemot Čikāgas "Bulls" komandu.

Jau vēstīts, ka Porziņģis ir pretendents uz dalību NBA Visu zvaigžņu spēlē. Ceturtdien publicētajos starprezultātos latvietis balsojumā ieņem ceturto vietu starp Austrumu konferences garajiem spēlētājiem.