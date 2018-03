Ņujorkas "Knicks" komandas apskatnieks Jarons Veicmans sociālajā tīklā "Twitter" publicējis fotogrāfiju, kurā redzams, kā Porziņģis met pa grozu. Latvietis vieglo treniņu aizvadīja sava dzīvokļa mājas sporta zālē Manhetenā. Protams, pilnas slodzes treniņu Porziņģis nevarēs aizvadīt vēl ilgu laiku.

Someone just sent me this picture of Kristaps Porzingis shooting in the gym at his Manhattan apartment building.

Porzingis tore his ACL about six weeks ago and underwent surgery on Feb. 13. He said last week he has no timetable for his return. pic.twitter.com/rNegFaCJ5K