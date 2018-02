Porziņģis komentē 'danku' pār viņu: tā bija lieliska epizode

Jaylen Brown throws it down on ESPN! pic.twitter.com/udg1rAa2RW — NBA (@NBA) February 1, 2018

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis no Ņujorkas "Knicks" komandas trešdien nespēja apturēt Bostonas "Celtics" uzbrucēju Džeilenu Braunu no iespaidīga bumbas trieciena grozā no augšas pāri viņam, bet latvietis par to pārāk nebēdāja un paslavēja pretinieku.