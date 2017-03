Šis ir "Knicks" otrais panākums pēdējo trīs maču laikā, kā arī trešais pēdējās sešās spēlēs, kas šai vienībai vēl joprojām saglabā gana reālas iespējas pacīnīties par vietu izslēgšanas turnīrā.

Porziņģis potītes savainojuma dēļ iepriekš bija izlaidis divas spēles pēc kārtas, bet cīņā pret "Magic" atgriezās ierindā. Latvietis šosezon kopumā traumu dēļ nav piedalījies jau desmit mačos.

Latvijas basketbolists šajā mačā laukumā pavadīja 32 minūtes, izceldamies ar 20 punktiem un deviņām atlēkušajām bumbām. Viņš grozā raidīja četrus no astoņiem divpunktu metieniem, divus no septiņiem trīspunktniekiem un sešus no astoņiem "sodiņiem".

Tāpat Porziņģa rēķinā divas rezultatīvas piespēles, viena pārtverta bumba, viena kļūda un trīs piezīmes.

Porziņģis bija rezultatīvākais basketbolists "Knicks" sastāvā, kamēr ar 19 punktiem un septiņām atlēkušajām bumbām izcēlās Deriks Rouzs, bet 17 punktus un deviņas atlēkušās bumbas pievienoja Karmelo Entonijs.

Tikmēr "Magic" rindās 22 punktus iemeta Evans Fornjē, bet 14 punkti un desmit atlēkušās bumbas melnkalnietim Nikola Vučevičam.

Lai arī Porzinģis bija atgriezies pēc savainojuma izārstēšanas, "Knicks" vienībai šajā cīņā traumu dēļ nevarēja palīdzēt garā gala basketbolisti Villijs Ernangomess un Žoakims Noā, kuram turklāt sezona jau ir beigusies.

Porziņģis pēc traumas izārstēšanas šo maču uzsāka "Knicks" komandas sākumsastāvā un ar rezultatīvu piespēli palīdzēja Derikam Rouzam atklāt viesu punktu ražu. Latvieša pirmais metiens, kas bija trīs punktu vērtībā, bija precīzs, bet pirmā ceturkšņa turpinājumā viņš iemeta vēl divus punktus, kamēr Ņujorkas vienība bija pārņēmusi iniciatīvu un ceturtdaļās izskaņā izvirzījās vadībā jau ar 11 punktu pārsvaru (29:18).

Latvijas basketbolists rezultatīvāks bija otrajā ceturtdaļā, kuras laikā viņš kopumā sameta deviņus punktus. Vispirms viņš realizēja divus punktus ar sodu, bet pēcāk iemeta trīs no četriem soda metieniem. Lai arī Porziņģis pirmā puslaika beigās tika nomainīts, priekšpēdējā minūtē viņš atkal atgriezās laukumā, turklāt vēlreiz iemeta divus punktus ar sodu, kamēr "Knicks" pirmo puslaiku noslēdza ar deviņu punktu vadību (60:51).

Arī otro puslaiku Porziņģis sāka ļoti atzīstami, jo iemeta divpunktnieku un "trejaci", kas viņa gūto punktu skaitu palielināja līdz 19. Turpmākajās minūtēs gan viņš nebija tik pamanāms un vēlāk tika arī nomainīts, kamēr "Knicks" trešās ceturtdaļas beigās ieguva savu lielāko pārsvaru 16 punktu izteiksmē - 79:63.

Porziņģis savu nākamo punktu guva tikai ceturtās ceturtdaļās piektajā minūtē, iemetot vienu no diviem "sodiņiem". Pa to laiku spēle vairs nebija diez ko rezultatīva, vienībām koncentrējoties uz spēli aizsardzībā. Viesi no Ņujorkas gan joprojām atradās gana drošā attālumā.

Sākoties noslēdzošajām trim pamatlaika minūtēm, "Knicks" atradās vadībā ar 11 punktiem (92:81), un pašā spēles noslēgumā laukumā atgriezās arī Porziņģis. Savu pārsvaru viesi arī noturēja, turklāt pašās cīņas beigās debiju Ņujorkas komandas sastāvā piedzīvoja Čeisons Rendls, kuru kā brīvo aģentu vienība nolīga Brendona Dženingsa vietā.

Savukārt "Spurs" un "Pacers" spēles liktenis izšķīrās mača pēdējās sekundēs, kad grūtu pustālo metienu realizēja "Spurs" līderis Kavai Lenards, nodrošinot Sanantonio komandai piekto uzvaru pēc kārtas.

Tikmēr Bertāns laukumā bija sešas minūtes un 52 sekundes, kuru laikā realizēja vienīgo tālmetienu, izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, pārtvēra vienu piespēli, pieļāva divas kļūdas un nopelnīja vienu piezīmi. Latvietim esot laukumā "Spurs" iemeta par pieciem punktiem vairāk nekā ielaida.

Uzvarētājiem teicamu maču aizvadīja Lenards, kurš tika pie "double-double", jo sameta 31 punktu un izcīnīja desmit atlēkušās bumbas zem groziem, kamēr Po Gasols un Deivids Lī pievienoja pa 18 punktiem. Mājiniekiem šajā mačā nevarēja palīdzēt Tonijs Pārkers, kurš guvis pēdas traumu.

Savukārt "Pacers" rindās Pols Džordžs guva 22, Kelvins Andrē Mailzs 19, bet Milss Tērners 16 punktus.

"Spurs" aizvadīja pirmo mājas spēli pēc deviņām cīņām viesos. Mača gaita bija ļoti līdzīga un nevienai komandai ievērojamu pārsvaru iegūt neizdevās. Pirmās ceturtdaļas beigu daļā "Pacers" panāca 24:17, taču atpūtā ejot viena punkta pārsvars 29:28 jau bija laukuma saimniekiem.

Neilgi pirms puslaika beigām "Spurs" atkal bija sešu punktu deficīts 42:49, taču atkal mājiniekiem izdevās atspēlēties un līdzīga spēles gaita notika arī trešajā ceturtdaļā, kad "Pacers" mēģināja mukt, bet "Spurs" allaž atspēlējās.

Bertāns pirmo reizi laukumā devās pusotru minūti pirms trešās ceturtdaļas beigām, vispirms izceļoties ar neprecīzu piespēli un nopelnītu piezīmi, savukārt spēles pēdējā nogriežņa sākumā viņš realizēja tālmetienu, panākot neizšķirtu 76:76. Pēc tam Bertāns pie iespējām uzbrukumā vairs netika, palīdzot pie metieniem tikt komandas biedriem, bet septiņas sekundes pirms pamatlaika beigām viņš tika nomainīts, jo laukumā atgriezās "Spurs" pamatspēki.

Cīņas liktenis izšķīrās mača pēdējās minūtēs, kurās teicami nospēlēja Lenards, iemetot pēdējos deviņus "Spurs" punktus. Deviņas sekundes pirms beigām, kad "Pacers" atradās vadībā ar 99:98, viesu komandas spēlētājs Monta Eliss netrāpīja divus soda metienus, savukārt nākamajā uzbrukumā Lenards bija pārāks cīņā ar pretinieku līderi Džordžu, izdarot grūtu, taču precīzu pustālo metienu. "Pacers" komandai vēl palika 2,4 sekundes, lai izrautu uzvaru, taču Džordžs līdz ar sirēnu netrāpīja tālmetienu.

"Spurs" komanda izcīnīja desmito uzvaru pēdējos 12 mačos un Rietumu konferences turnīra tabulā samazināja atstarpi no līderes Goldensteitas "Warriors". "Spurs" komandai tagad ir 46 uzvaras 59 mačos, no "Warriors" atpaliekot par četriem panākumiem, taču Sanantonio komandai ir spēle rezervē.

Tikmēr "Pacers" ar 31 uzvaru 61 spēlē ir sestajā vietā Austrumu konferencē.

Ar 61 spēlē gūtām 25 uzvarām "Knicks" komanda Austrumu konferences kopvērtējumā atrodas 12.vietā, kamēr "Magic" ar 22 panākumiem ir 14.pozīcijā starp 15 vienībām.

Astotajā vietā esošā Detroitas "Pistons" 60 spēlēs ir izcīnījusi 29 panākumus.

Turpinājumā "Knicks" basketbolisti piektdien izbraukumā tiksies ar Filadelfijas "76ers", kamēr svētdien savā laukumā gaidāma cīņa pret spēcīgo Goldensteitas "Warriors".