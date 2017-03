Ņujorkas " Knicks " komanda jau no sezonas sākuma treniņprocesā nav darījusi pareizās lietas, paļaujoties uz spēlētāju individuālo meistarību un talantu, bet neslīpējot komandas sadarbības, uzskata Nacionālās basketbola asociācijas ( NBA ) Ņujorkas kluba latviešu zvaigzne Kristaps Porziņģis

"Knicks" trešdien pēc kārtējās neveiksmes oficiāli šķīrās no izredzēm iekļūt izslēgšanas spēlēs, lai gan jau pirms krietna laika varēja droši apgalvot, ka "play-off" izcīņā Ņujorkas klubs nespēlēs ceturto gadu pēc kārtas.

Savu viedokli par kluba kārtējo neveiksmīgo sezonu paudis arī Porziņģis, kuram šī ir otrā sezona NBA karjerā.

"Mēs jau no paša sākuma negājām pareizo ceļu. Mēs neielikām īstus pamatus komandas spēlei. Sezonas sākumā mēs vēl spējām turēties, jo spēle bija balstīta uz mūsu talantu un labu enerģiju, tomēr pēc tam, kad kļuva grūtāk, mums pietrūka tieši pamata uz kā balstīt komandas spēli," laikraksts "The New York Post" citē latvieti.

Porziņģis piebilda, ka komandas sniegums pietrūcis kā aizsardzībā, tā uzbrukumā. "Mēs iemācījāmies dažas lietas, taču ne pilnībā par visiem 100%, tāpēc sezonas gaitā mums nedaudz pietrūka visos spēles komponentos. Daudzas lietas darot viduvēji beigās nekas labs nebūs nevienā no tām," uzskata latvietis.

"Es cenšos strādāt pie pilnīgi visa. Piemēram, lai ieviestu kādu jaunu kustību savā spēlē, es to atstrādāju gandrīz līdz perfektumam, un tikai tad to izmantoju spēlē. Manuprāt tikai tā jānotiek lietām. Es neesmu eksperts, tas nav mans darbs vērtēt, taču esmu pārliecināts, ka pirms nākamās sezonas mēs paveiksim daudz labāku darbu, lai komandas spēle būtu redzama jau sezonas sākumā," sacīja Porziņģis.

Tikmēr "Knicks" galvenais treneris Džefs Hornačeks uzskata, ka komandai pietrūcis stabilitātes, tāpēc pirms nākamās sezonas komandai jāsāk strādāt no pašiem spēles pamatiem.

Savukārt bijušais "Knicks" galvenais treneris Hjūbijs Brauns, kurš šobrīd ir prestižā Ziemeļamerikas sporta medija ESPN analītķis, uzskata, ka Porziņģim ir lietas pie kā vēl piestrādāt un progresēt.

"Mēs neesam redzējuši augumā tik raženu spēlētāju, kurš ir tik atlētisks un ar tik labu metienu. Tomēr Porziņģim joprojām jāstrādā pie sava fiziskā spēka uzlabošanas, gan ķermeņa augšdaļā, gan lejasdaļā. Šobrīd viņš spēlē ar muguru pret grozu ir zem līgas vidējā līmeņa. Tieši šajā spēles elementā viņam vēl ir daudz jāstrādā," uzskata Brauns.

"Mēs visi zinām, ka viņš var iemest tālmetienu un pustālo metienu. Viņš ir spēlētājs, kurš ieklausās treneros un dara visu, ko viņam liek. Tomēr viņam jākļūst fiziski spēcīgākam, lai komanda varētu viņu izmantot centra pozīcijā. Pārējais ir viņa arsenālā - atlētisms, ātrums un talants," uzskata basketbola aprindās cienījamais vīrs.

Šajā sezonā Porziņģis 64 spēlēs vidēji izcēlies ar 18,1 punktu un 7,3 bumbām zem groziem.

Savukārt "Knicks" vienība ar 28 uzvarām 75 cīņās ir Austrumu konferences 13.pozīcijā.