Porziņģis neraujas pēc metieniem un cenšas spēlēt gudrāk

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Ņujorkas "Knicks" latviešu zvaigzne Kristaps Porziņģis pēc komandas vienas no retajām uzvarām pēdējā laikā atzina, ka pēdējās cīņās cenšas nesasteigt uzbrukumus un darboties gudrāk.

"Knicks" basketbolisti ar rezultātu 119:104 (15:24, 26:18, 31:39, 36:23) Ņujorkas derbijā izbraukumā pārspēja Bruklinas "Nets". Porziņģis guva 26 punktus un izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, realizēja sešus no 11 divpunktu metieniem, divus no trim tālmetieniem un astoņus no 11 soda metieniem.

"Knicks" tā bija vien piektā uzvara pēdējās 15 spēlēs, bet komanda izkritusi no Austrumu konferences labāko astotnieka.

"Cenšos būt mierīgāks, tas palīdz. Vairs nedomāju, ka man jāgūst pēc iespējas vairāk punktu. Cenšos būt iesaistīts. Ja radīsies laba iespēja mest, es to izmantošu. Augstāks metienu realizācijas procents, nevis gūzma metienu par katru cenu. Katrā situācijā cenšos izdarīt pareizu darbību, nesasteigt un veikt labāku metienu," pēc mača žurnālistiem teica Porziņģis.

Spēlē pret "Nets" Ņujorkas komanda izsēja 11 punktu pārsvaru, pirms pēdējās ceturtdaļas ļaujot "Nets" samazināt starpību līdz "-2". Atšķirībā no iepriekšējās spēles pret Ņūorleānas "Pelicans", kurā "Knicks" nenosargāja pārsvaru un izlaida uzvaru no rokām, šoreiz Porziņģis un viņa komandas biedri pēdējā ceturtdaļā guva 36 punktus un nodrošināja uzvaru.

"Mums bija svarīgi labi aizvadīt ceturto ceturtdaļu, un mēs to paveicām," konstatēja Porziņģis.

Porziņģis pirmdienas mačā realizēja pirmos piecus no sešiem metieniem no spēles, pieļāva tikai vienu kļūdu, bloķēja divus metienus un iemeta astoņus no 11 "sodiņiem", lai gan kļūdījās pirmajos divos.

"Jābūt pacietīgam un izturīgam. Sezonas gaitā bijuši brīži, kad cenšos apliecināt, ka varu to un to paveikt. Pēdējos mačos radās sajūta, ka vairs nenākas tā sisties [par bumbu]. Vienkārši jābūt gudrākam. Būt perimetrā, izmantot savu ātrumu. Ja spēšu saglabāt to stilu un visi piespēlēsim, kā šodien, tad mēs būsim ļoti labi," uzskata Porziņģis.

Ņujorkas komandai šī bija pirmā spēlē no smagās izbraukuma maču tūres - no nākamām deviņām cīņām tikai viena būs savās mājās.