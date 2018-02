Jau vēstīts, ka Porziņģis svētdien guva 22 punktus, izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas un bloķēja piecus pretinieku metienus, bet Ņujorkas "Knicks" Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē savā laukumā ar rezultātu 96:99 (22:21, 16:23, 33:25, 25:30) zaudēja šīs sezonas līgas vājākajai komandai Atlantas "Hawks". Ņujorkas komanda mača izskaņā bija vadībā, taču svarīgos brīžos tika pieļautas kļūdas un "Hawks" ar diviem tālmetieniem izrāva uzvaru.

"Mēs nezinām, kā pabeigt spēles. Mēs nezinām, kā izskaņā uzvarēt. Mēs neizdarījām vajadzīgās lietas un zaudējām. Mums jāspēlē labāk. Ja man būtu atbildes, kā to izdarīt, būtu vieglāk. Man nav atbilžu," portālā "nypost.com" citēts Porziņģis. "Es nespēju sagremot šo zaudējumu. Es nespēju tam noticēt. Šī bija mūsu spēle. Tā simtprocentīgi bija mūsu spēle. Mēs mācāmies, kā uzvarēt."

Porziņģis šajā mačā grozā raidīja septiņus no 14 divpunktu metieniem, divus no sešiem trejačiem un divus no pieciem soda metieniem, taču pirmais puslaiks latvieša izpildījumā nebija no labākajiem.

"Nesaprou, kas pirmajā puslaikā notika ar manu pustālo metienu. Nespēju trāpīt. Vēlējos būt agresīvāks un vairāk doties uz soda metienu līnijas, vismaz tādā veidā iesaistoties spēlē. Otrajā puslaikā man veicās labāk, bet es tik un tā aizmetu garām soda metienus. Tā nevar notikt, jo tas ir svarīgi," turpināja latvietis.

Ņujorkas vienība ar 23 uzvarām 54 spēlēs Austrumu konferences kopvērtējumā joprojām ieņem desmito vietu.