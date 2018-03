Jau vēstīts, ka 7. februārī spēlē pret Milvoki "Bucks" Porziņģis pēc bumbas trieciena grozā no augšas pārrāva ceļgala krusteniskās saites. Parasti atlabšana no šāda savainojuma ilgst vidēji deviņus mēnešus. Pats Porziņģis stāstīja, ka viņš nav sev izvirzījis konkrētu laiku, kad cer atgriezties laukumā. Tāpat viņš nešaubās, ka spēs atgriezties tikpat augstā līmenī, kādā spēlēja šajā sezonā.

"Nemaz nesatraucos, jo ticu, ka es laukumā atriezīšos labāks un spēcīgāks. Ja tam vajadzēja notikt, labāk, lai tas notiek tagad, jo es varēšu atlikušos mēnešus šosezon un visu starpsezonu strādāt pie sava ķermeņa," Porziņģa teiktais dzirdams ESPN žurnālista Aiena Beglija publicētajā video. "Izmantošu iespēju, lai kļūtu lielāks un spēcīgāks. Es nezinu, cik mēneši man būs nepieciešami, bet es to mēģināšu izmantot pēc iespējas efektīvāk. Gribu atgriezties laukumā kā labāks spēlētājs."

Porziņģis stāstīja, ka šajā laikā viņam, protams, svarīgākais būs nostiprināt savainoto ceļgalu, bet viņš arī jau strādā pie ķermeņa augšdaļas un dziļās muskulatūras nostiprināšanas. "Cenšos sevi nodarbināt, lai nebūtu pārāk daudz jādomā par traumu. Vēlos izmantot šo laiku, lai laukumā atgrieztos spēcīgāks," latvietis turpināja.

Welcome home @kporzee ! Happy to have you back in the house 🦄 pic.twitter.com/N5Ncx4PkQG — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) March 14, 2018

Tāpat viņš atcerējās spēles pret Milvoki "Bucks" epizodi, kurā pārrāva ceļgala krusteniskās saites. Porziņģis teica, ka sajutis asas sāpes un tad ātri sajutās labāk.

"Es piecēlos, sāku staigāt un ar katru nākamo soli jutos labāk. Kad biju ģērbtuvē, vaicāju, vai varu atgriezties spēlēs. Es jutos gandrīz tik labi," izdevumam "USA Today" skaidroja basketbolists.

Uzzinot traumas nopietnību, Porziņģis slimnīcā bija šokēts, bet pēc tam viņš noskaņojās uz savu atgriešanos un darbu, kas tagad būs jādara.

"Knicks" otrdien ar rezultātu 97:110 piekāpās Dalasas "Mavericks", piedzīvojot 16 zaudējumu pēdējās 17 spēlēs. Šajā mačā latvietis saņēma lielas ovācijas no līdzjutējiem. Tāpat arī "Knicks" spēlētājs Kails O'Kvins bija ļoti priecīgs satikt Porziņģi.

"Bija patīkami viņu satikt ģērbtuvē. Bija prieks, ka viņš ir labā noskaņojumā. Tas sildīja manu sirdi," portālā "USA Today" citēts O'Kvins.

May we all have somebody as happy to see us as Kyle O'Quinn was to see Kristaps Porzingis. pic.twitter.com/jtIs1OBzF6— Brian Mahoney (@briancmahoney) March 13, 2018