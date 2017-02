Vēstīts, ka "Knicks" piektdien savā laukumā ar rezultātu 123:131 (32:34, 34:30, 22:36, 35:31) piekāpās Denveras "Nuggets", ciešot ceturto neveiksmi pēc kārtas, bet Porziņģis izcēlās ar 17 punktiem.

"Šovakar es no basketbola neguvu nekādu prieku. Pilnīgi nekādu," Porziņģa teikto pēc mača citē laikrskats "The New York Post". "Manuprāt, katreiz, kad dodies laukumā, spēle ir jāizbauda, jāparāda sniegums, kas patiktu skatītājiem, taču šodien man nav sajūta, ka mēs to izdarījām."

Porziņģis piektdien pirmo reizi savā NBA karjerā spēli uzsāka centra pozīcijā.

"Aizvadītajā mačā bija sajūta, ka sevi jāpiespiež mentāli un fiziski. Diemžēl, bet šobrīd mēs neesam labākajā līmenī. Spēles sākumā mēs centāmies, rādījām maksimālo sniegumu, tomēr neklājās viegli, jo pretinieki trāpīja neticamus metienus, bet mūsu enerģija pēc tam pazuda," atzina latviešu zvaigzne, kurš šajā mačā zaudēja duelī ar "Nuggets" serbu centru Nikolu Jokiču, kurš guva 40 punktus, uzstādot jaunu savas karjeras rekordu

Porziņģis ar pretinieku īsti netika galā aizsardzībā, tāpēc spēles gaitā "Knicks" galvenais treneris Džefs Hornačeks pārgāja uz zonas aizsardzību.

"Kristapam vajadzēja būt ātrākam nekā pretinieks, tomēr daudzi Jokiča metieni sanāca brīvi, jo viņš brīžiem bija spēcīgāks," atzina treneris.

"Mums nepieciešams kaut kas jauns, lai glābtu sezonu. Nezinu, taču kaut kur ir jāatrod enerģija. Šosezon esam aizvadījuši 55 spēles, taču jāmēģina rasts risinājums, lai izkļūtu no šīs situācijas," sacīja Porziņģis.

Ap "Knicks" komandu šobrīd virmo arī kāds skandāls, jo trešdien spēles laikā no Ņujorkas kluba mājas arēnas pamatīgā konfliktā tika izraidīta bijusī šīs vienības zvaigzne Čārlzs Ouklijs, kuram ir konflikts ar komandas īpašnieku Džeimsu Dolanu. Piektdien tika paziņots, ka Ouklijs nevar apmeklēt "Knicks" mājas spēles.

"Skumji, tomēr es vairāk koncentrējos tam, kas notiek laukumā," Porziņģis nevēlājās iedziļināties Dolana un Ouklija konfliktā.

Ar 22 panākumiem 55 spēlēs "Knicks" komanda ir Austrumu konferences 12.pozīcijā, tomēr astotā vieta joprojām ir tikai 3,5 uzvaru attālumā.

Piektdien aizvadītais mačs "Knicks" vienībai bija ceturtā mājas spēle piecu cīņu sērijā un tā joprojām ir bez uzvarām.

Nākamajā mačā "Knicks" svētdien plkst.22.30 pēc Latvijas laika uzņems Dāvi Bertānu un Sanantonio "Spurs", pirmo reizi NBA vēsturē laukumā tiekoties diviem latviešiem. Pēc tam trešdien Ņujorkas vienība viesosies pie Oklahomasitijas "Thunder", bet tad būs vairāk nekā nedēļu ilgs pārtraukums, kas saistīts ar Visu Zvaigžņu spēli.