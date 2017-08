Latvijas izlases basketbolists Kristaps Porziņģis pēc debijas valstsvienībā atzina, ka, atšķirībā no pirmās spēles Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA), šoreiz debijā uztraukuma nav bijis.

Porziņģis savā debijā bija rezultatīvākais Latvijas izlases rindās, gūstot 24 punktus un izcīnot 12 atlēkušās bumbas. Viņa kontā arī divas pārtvertas piespēles un divi bloķēti metieni, bet Latvijas izlase savā pirmajā pārbaudes spēlē savās mājās ar 77:65 uzvarēja Poliju.

"Ja godīgi, nebija uztraukuma. Nulle. Esam koncentrējušies, ar mierīgu prātu izejam laukumā. Necik nebiju uztraucies un tāpēc nebija kļūdu pirmajās minūtēs. Ņujorkā bija pirmo reizi tādas savādākas sajūtas, bet tur īsti ne uztraukums vainīgs, vairāk gribējās ko izdarīt," pēc spēles atzina Porziņģis, kurš pirmos sešus punktus Latvijas izlases rindās guva ar "slam dunk". "Tā sagadījās. Solīju biški ko "garšīgāku" līdzjutējiem. Pirmais bija ļoti normāls, kur Jānis Strēlnieks padeva piespēli. Cerams, ka sanāks vēl."

Porziņģis neslēpa, ka viņš tiek biežāks iesaistīts uzbrukumā, jo līdz ar to citiem komandas biedriem rodas vairāk iespēju. "Treneris Bagatskis izdara labu darbu tāā ziņā, ka zina, kādās pozīcijās mūs nolikt un izdarīt nākamo piespēli, lai mēs būtu efektīvi."

Ņujorkas "Knicks" zvaigzne šajā mačā ir pārspējis Latvijas izlases debitantu rekordu, kas līdz šim piederēja Igoram Meļņikam (23 punkti). Pats basketbolists to nav zinājis un sevišķi tam nepievērsa uzmanību.

"Neesmu pētījis statistiku, bet daudz brīvos metienus aizmetām garām. Brīvus metienus. Būtu iemetuši, būtu pavisam cits rezultāts. Un bumbas nesavācām. Viņi savāca vairāk bumbas pie groza. Vajadzēja "sagrupēties" un no sākuma izcīnīt bumbu un tad tikai skriet uzbrukumā. Vēl ir daudz pie kā strādāt, turpināsim trenēties un ceram, ka uz nākamo spēli būs labākas sniegums," kritisks bija basketbolists.

Porziņģim nav sagādājusi adoptēšanās pie Eiropas basketbola stila, tomēr bumbas bijušas nedaudz savādākas. Savukārt treneris Ainars Bagatskis piebilda, ka Porziņģim vajag pievērst uzmanību uz bumbas "nocelšanu" no stīpas – NBA tas nav atļauts, savukārt Eiropā drīkst bumbu nosist no stīpas. "Jā to vienmēr padomāju, kad bumba iekrita grozā. Piedomāšu turpmāk," piebilda basketbolists.