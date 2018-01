Par NBA Austrumu konferences kapteini kļuva Klīvlendas "Cavaliers" zvaigzne Lebrons Džeimšs, kurš saņēma visvairāk līdzjutēju balsis austrumos (2 638 294). Pēc speciāli izstrādātas shēmas, Džeimss bija otrais NBA spēlētāju balsojumā, pirmais fanu balsojumā, kā arī dalīja pirmo vietu mediju balsojumā. Tādējādi kopējā Zvaigžņu spēles komandu sākumsastāva balsojumā rangā Džeimss ieguva koeficientu 1,25.

Austrumu konferencē otrais ar koeficientu 1,5 bija Jannis Adetokunbo no Milvoki "Bucks" (pirmais spēlētāju balsojumā, otrais līdzjutēju balsojumā ar 2 530 211 balsīm un ar Džeimsu dalīta pirmā vieta mediju balsojumā). Trešais starp garajiem austrumos palika Žoels Embīds no Filadelfijas "76ers" (koeficients 3,25; trešais līdzjutēju aptaujā ar 1 285 587 balsīm, ceturtais spēlētāju balsojumā un trešais mediju balsojumā).

Tikmēr Porziņģim tikai nedaudz pietrūka, lai apsteigtu Embīdu fanu balsojumā un līdz ar to arī kopumā iegūtu labāko koeficientu. Porziņģis ieguva koeficientu 3,75, bet fanu balsojumā viņš no Embīda atpalika par 168 818 balsīm. Spēlētāju vērtējumā Porziņģis bija trešais starp Austrumu konferences garajiem spēlētājiem, bet mediji viņu ierindoja ceturtajā vietā.

Vēl no Austrumu konferences NBA Zvaigžņu spēles sākumsastāvā no "mazajiem" spēlētājiem iebalsoti Karijs Īrvings no Bostonas "Celtics" un Demārs Derouzens no Toronto "Raptors".

Tikmēr Rietumu konferencē populārākais izrādījās NBA čempionu Goldensteitas "Warriors" līderis Stefens Karijs, kurš līdz ar to būs otras komandas kapteinis. Vēl Rietumu konferencē starp sākumsastāva spēlētājiem iebalsoti Karija komandas biedrs Kevins Durants, Entonijs Deiviss un Demarkuss Kazinss no Ņūorleānas "Pelicans", kā arī Džeimss Hārdens no Hjūstonas "Rockets".

NBA Zvaigžņu spēles jaunais formāts vairs nedala komandas Rietumu un Austrumu konferences vienībās, bet balsojumā tiek noteikti desmit sākumsastāva spēlētāji. Katras konferences populārākie basketbolisti – šoreiz mūžīgie pretinieki Džeimss un Karijs – kļūst par komandu kapteiņiem, kuri savas komandas pārējos sākumsastāva spēlētājus varēs izvēlēties secīgi no pārējiem astoņiem populārākajiem pēc balsojuma rezultātiem. Pārējos 14 NBA Zvaigžņu spēles dalībniekus izvēlēsies NBA treneri un šo spēlētāju vārdus paziņos 23. janvārī. Arī šie basketbolisti netiks dalīti pa konferenču komandām, bet secīgi tos varēs izvēlēties Džeimss un Karijs.

NBA uzskata, ka jaunais formāts ļaus izveidot daudz interesantākas komandas, jo ilglaicīgie pretinieki šoreiz varēs spēlēt vienā komandā, savā vienībā Džeimss un Karijs varēs izvēlēties savus draugus pat no otras konferences vai tieši pretēji – izvēlēties kādu no sīvākajiem sāncenšiem un spēlēt ar viņu plecu pie pleca.

Džeimsa un Karija komandu sastāvi tiks paziņoti 25. janvārī.

67. NBA Zvaigžņu spēle 2018. gada 18. februārī notiks Losandželosā. Zvaigžņu spēles ietvaros tradicionāli notiks arī dažādi konkursi, kuru dalībnieki tiks paziņoti vēlāk. Atgādinām, ka iepriekšējos divus gadus Porziņģis piedalījās NBA Zvaigžņu spēles nedēļas nogales Uzlecošo zvaigžņu spēlē. Pērn viņš piedalījās arī meistarības konkursā, pārsteidzoši uzvarot un saņemot galveno balvu.