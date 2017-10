Starpsezonā "Knicks" vienība veikusi ievērojamas korekcijas komandas sastāvā, turklāt tās rindās vairs nav Karmelo Entonija un Derika Rouza, kuri iepriekšējā sezonā maču beigās regulāri uzņēmās iniciatīvu, latvietim pie bumbas tiekot mazāk. Šobrīd par Ņujorkas kluba vadošo spēlētāju kļuvis tieši Porziņģis, kurš pauda gatavību pieņemt spiedienu, kas nāk līdz ar kļūšanu par "Knicks" līderi.

"Protams, kad viss ir lieliski, tu šeit vari būt Dievs, bet, kad viss ir pagalam slikti, līdzjutēji ir gatavi tevi nogalināt," sarunā ar "The New York Daily News" šīs pilsētas komandas fanu īpatnību izcēla 22 gadus vecais Porziņģis. "Jaunajā sezonā būs grūti brīži, par to esmu pārliecināts, tāpēc jābūt mentāli stipram un viss būs kārtībā."

Tikmēr jaunais "Knicks" ģenerālmenedžeris Skots Perijs uzsvēra, ka tik lielu spiedienu uz vienu indivīdu nevajadzētu uzlikt.

"Porziņģis ir daļa no komandas. Protams, ļoti svarīga daļa. Esam patīkami satraukti par Kristapa trešo sezonu NBA," izteicās Perijs.

Lai arī Porziņģis ir vairāk uz komandas spēli orientēts basketbolists, viņš nenoliedza, ka gaidījis iespēju kļūt par līderi.

"Tas ir kaut kas tāds, ko gaidīju jau no pirmās dienas. Es šī mērķa vārdā strādāju un kļuvu labāks. Tomēr neapstāšos pie sasniegtā un turpināšu pilnveidoties. Cerams, progresēs arī komanda," pauda Porziņģis.

Par vienu cilvēku paplašinājusies arī Porziņģa personīgā komanda, jo viņš uz Ņujorku paņēmis līdzi spāņu fizioterapeitu Manolo Validvjeso, kurš ar latvieti būšot visu sezonu.

"Manolo mani un manu ķermeni pazīst vislabāk. Viņš būs visur, kur būšu es. Manolo ar mani strādāja jau tad, kad man bija 17-18 gadi. Ja sezonā šī iemesla dēļ varēšu izlaist par pāris spēlēm mazāk, tas būs bijis tā vērts," izteicās Porziņģis, kuru spāņu speciālists šosezon aprūpēja arī Latvijas izlasē.

Savu pirmo divu sezonu laikā Porziņģis kopumā nospēlējis 138 no 164 spēlēm, bet 26 mačus izlaidis dažādu veselības likstu dēļ. Par Validvjeso pakalpojumiem viņš maksās no savas kabatas.

Vēl pirms slavenā Fila Džeksona atbrīvošanas no "Knicks" prezidenta amata vasaras sākumā uzvirmoja spekulācijas, ka Porziņģis varētu tikt aizmainīts uz citu komandu, it sevišķi pirms drafta. Šādas runas lielā mērā radās tādēļ, ka latvietis pavasarī, būdams neapmierināts ar situāciju vienībā, neapmeklēja sezonas noslēguma tikšanos ar kluba vadību.

Starpsezonā Porziņģis runām par aizmainīšanu uz citu NBA vienību centies nepievērst uzmanību.

"Centos tajā visā neklausīties. Ja pārlieku tam pievērstu uzmanību, tas traucētu manam darbam. Es tāpat to visu nevaru ietekmēt," norādīja Porziņģis, kurš piebilda, ka viņa brālis Jānis, kurš ir aģents, lika domāt tikai par basketbolu. "Viņš ir cilvēks, kurš mani informē par notiekošo, taču tai pat laikā daudz ko nestāsta, lai es pats par to nesāktu raizēties. Vairāk par šo visu atbild Jānis un mans otrs brālis Mārtiņš. Viņi vēlas, lai savukārt es vairāk koncentrētos basketbolam. Tieši ar tādu domu Latvijā pavadīju šo vasaru."