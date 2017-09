Jau vēstīts, ka pēc ilgām spekulācijām aizvadītajā nedēļas nogalē Entonijs tika aizmainīts uz Oklahomasitijas "Thunder" vienību. Tagad "Knicks" vadība plāno komandu veidot ap Porziņģi.

"Esmu gatavs šim izaicinājumam," intervijā portālam "nydailynews.com" sacīja Porziņģis. "Es šim momentam sevi esmu gatavojis."

"Karmelo man bija mentors. Viņš man bija kā lielais brālis no pirmās dienas. Es viņam aizsūtīju ziņu, sakot, ka augstu novērtēju, ka varēju no viņa mācīties. Es viņu ļoti cienu," stāstīja Latvijas basketbola zvaigzne, kurš arī nedaudz pajokojās ar savu bijušo komandas biedru. "Tāpat viņam teicu, ja viņš neņems līdzi savu "Rolls Royce" automašīnu, tad varu par to parūpēties."

Porziņģis pēc aizvadītās sezonas beigām no "Knicks" komandas aizbrauca ar nelielu skandālu, jo viņš neieradās uz tikšanos ar komandas vadību. Savukārt vasarā parādījās baumas, ka Ņujorkas komandas galvenais treneris Džefs Hornačeks Porziņģa draugam un komandas biedram Villijam Ernangomesam esot teicis, ka latvietis spēlē "mīksti".

"Būtu lieliski, ja šis gads varētu būt jauns sākums. Es vēlos visu sākt no jauna un par to visu vairs nerunāt," neslēpa Porziņģis, piebilstot, ka ar treneri viņam ir lieliskas attiecības.

Latvietis turpinājumā stāstīja, ka aizvadītajā vasarā viņš ļoti daudz strādāja, lai uzlabotu savu spēli laukumā, tāpat arī spēlēšana Latvijas izlasē "Eurobasket 2017" turnīrā esot bijusi laba pieredze. Tagad Porziņģim ir sajūta, ka viņš ir labākajā sportiskajā formā savā karjerā.