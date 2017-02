Porziņģis otro gadu pēc kārtas piedalīsies NBA Uzlecošo zvaigžņu spēlē, kas notiks pirms Zvaigžņu spēles. Vēlāk viņu neiekļāva lielās NBA Zvaigžņu spēles dalībnieku sastāvā, bet tagad NBA vadība izlēmusi latviešu talantu iekļaut meistarību konkursa astoņu dalībnieku sastāvā.

Kopā ar Porziņģi savu daudzpusību konkursā rādīs divi citi "jauniņie" – Devins Būkers no Fīniksas "Suns" un Džoels Embīds no Filadelfijas "76ers". Kompāniju jaunajiem basketbolistiem sastādīs NBA Zvaigžņu spēles pamatpiecinieka spēlētāji Entonijs Deiviss no Ņūorleānas "Pelicans" un Demarkuss Kazinss no Sakramento "Kings", kā arī Gordons Hejvords no Jūtas "Jazz", Aizija Tomass no Bostonas "Celtics" un Džons Vols no Vašingtonas "Wizards".

Meistarību konkurss ieskandinās NBA Zvaigžņu nedēļas nogales "All-Star Saturday Night" šovu, kurā notiks vēl dažādi konkursi. Meistarību konkursā dalībnieki sacentīsies pēc "play off" principa, veicot speciāli izveidotu trasi, kurā jārāda driblēšanas, piespēlēšanas, veiklības un trīspunktu metiena prasmes. Vienā sacensību "zarā" būs NBA "garie" spēlētāji, arī Porziņģis, bet otrā "zarā" būs pārējie četri dalībnieki. Meistarību konkursa pirmās kārts dueļus NBA sola paziņot vēlāk.

NBA ceturtdien paziņoja arī trīspunktu un "slam dunk" konkursu dalībnieku sastāvu. Par labākā tālmetienu speciālista titulu šoreiz nesacentīsies 2015. gada uzvarētājs un pērnā gada otrās vietas ieguvējs Stefens Karijs no Goldensteitas "Warriors", bet galvenais pretendents būs 2016. gada uzvarētājs un Karija komandas biedrs Klejs Tompsons. Viņam konkurenci izrādīs 2013. gada konkursa uzvarētājs Kairijs Īrvings no NBA čempionvienības Klīvlendas "Cavaliers", Kails Lourijs no Toronto "Raptors", Kemba Vokers no Šarlotas "Hornets", Ēriks Gordons no Hjūstonas "Rockets", Veslijs Metjūss no Dalasas "Mavericks", Sīdžejs Makolums no Portlendas "Trail Blazers" un Niks Jangs no Losandželosas "Lakers".

Tikmēr NBA "slam dunk" konkursā neredzēsim pēdējo divu gadu uzvarētāju Zeku Lavinjē, tādējādi galvenais kandidāts uz titulu būs viņa pērnā gada sīvākais konkurents Ārons Gordons no Orlando "Magic". Vēl uz labākā "dankotāja" titulu kandidēs Deandrē Džordans no Losandželosas "Clippers", Glens Robinsons III no Indianas "Pacers" un Deriks Džounss juniors no Fīniksas "Suns". Džounss ir mazāk zināmais no visiem konkursu dalībniekiem, piedalījies vien trīs NBA spēlēs, kopā nospēlējot tikai nepilnas 11 minūtes un gūstot divus punktus, tos pašu ne ar "slam dunk". Tomēr basketbola speciālisti prognozē, ka tieši Džounss var kļūt par labāko, jo NBA Attīstības līgā izceļas ar satriecošiem bumbas triecieniem grozā no augšas, tāpēc NBA izvēle, iekļaujot viņu dalībnieku sarakstā, nav nejauša.