Pērnā gada Latvijas labākais sportists Kristaps Porziņģis piektdien pirmoreiz savā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) karjerā uzsāka spēli centra pozīcijā, bet neglāba Ņujorkas "Knicks" komandu no ceturtā zaudējuma pēc kārtas, turklāt tie visi piedzīvoti savā laukumā.

Aizvadītajā mačā "Knicks" ar rezultātu 123:131 (32:34, 34:30, 22:36, 35:31) piekāpās Denveras "Nuggets", bet Porziņģis izcēlās ar 17 punktiem.

"Knicks" komanda bija vadībā lielāko daļu spēles pirmās puses, bet trešajā ceturtdaļā pretinieku rindās 18 punktus iemeta serbs Nikola Jokičs un Ņujorkas vienība cieta kārtējo neveiksmi. Kopš Ziemassvētkiem "Knicks" basketbolisti aizvadījuši 26 spēles un izcīnījuši vien sešus panākumus.

"Knicks" komandā parasti centra pozīcijā sākumsastāvā spēlē Žoakims Noā, tomēr šoreiz viņš neizgāja laukumā.

Porziņģis nospēlēja 33 minūtes, kuru laikā trāpīja 50% savu metienu - piecus no desmit divpunktu raidījumiem, divus no četriem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem. Tāpat viņam bija četras atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles un trīs piezīmes.

Porziņģis pēdējās trijās spēlēs guvis vismaz 15 punktus, tomēr tas nav glābis "Knicks" komandu no zaudējumiem. Nākamajā mačā svētdien viņam būs vēsturē pirmajā NBA latviešu duelī jātiekas ar Dāvi Bertānu un Sanantonio "Spurs" komandu.

Rezultatīvākais piektdienas mačā "Knicks" sastāvā ar 33 punktiem bija Karmelo Entonijs, kuram ar 17 punktiem sekoja Porziņģis, bet 16 punktus sameta Kails O'Kvins.

Tikmēr Denveras "Nuggets" otrgadnieks Jokičs sasniedza karjeras rezultativitātes rekordu, izceļoties ar 40 punktiem un deviņām atlēkušajām bumbām, bet ar 19 punktiem viņam piebalsoja Vilsons Čandlers.

Zīmīgi, ka viesi šo maču aizvadīja bez trim saviem vadošiem spēlētājiem.

Porziņģis zaudēja centra iemetienā un pirmajā metienā pret viņu tika gūti divi punkti, tomēr pats latvietis pirmajās divās minūtēs realizēja divus tālmetienus. Abas komandas uzbruka ļoti rezultatīvi un rezultāts auga līdzīgi, bet pēc 12 minūtēm mājinieki zaudēja ar 32:34.

Otrās ceturtdaļas sākumā "Knicks" rezervisti, kuriem pievienojās arī Porziņģis, spēlēja ar enerģiju un otrajā minūtē izvirzījās vadībā ar 42:36. Nākamos punktus ar bumbas triecienu guva latvietis, tomēr brīdi vēlāk viņš pārkāpa noteikumus tālmetiena izpildes laikā. Ceturtdaļas vidū četrus punktus pēc kārtas iemeta Villijs Ernangomess, kurš pirmoreiz NBA spēlēja pret savu brāli Huanu, un "Knicks" izvirzījās priekšā ar 52:40. Tomēr pāris minūtes vēlāk pēc Jokiča trīspunktu gājiena "Knicks" pārsvars bija samazināts līdz 57:56 un pēc puslaika mājinieki atradās vadībā ar 66:64.

Otrais puslaiks sākās ar Porziņģa pustālo raidījumu un brīdi vēlāk viņš trāpīja arī tālmetienu, bet to neieskaitīja paralēli veikta Entonija soda dēļ un "Knicks" jau nokļuva iedzinējos ar 68:70. Pēc lieliskas Entonija piespēles latvietis vēl panāca 70:70, bet visu atlikušo mača daļu priekšā bija pretinieki.

Porziņģis īsā laikā nopelnīja divas piezīmes un tika nomainīts, tikmēr laukumā turpināja dominēt Jokičs un pēc viņa tālmetiena "Knicks" jau zaudēja ar 75:84. Tomēr latvietis ātri atgriezās laukumā un individuālā spēlē pret Jokiču samazināja deficītu līdz 82:88. Jokičs trešajā ceturtdaļā sameta 18 punktus un pēc tās "Knicks" jau zaudēja ar 88:100, kad viesi bija veikuši desmit punktu izrāvienu.

Izšķirošajā periodā "Knicks" ilgstoši nespēja pietuvoties pretiniekiem, tomēr tās vidū, kad Entonijs īsā laikā bija divreiz trāpījis tālmetienus, mājinieki samazināja deficītu līdz 103:113. Savukārt trīs minūtes pirms beigām vēl viens Entonija trīspunktnieks panāca 113:119. Ļoti svarīgs moments bija, kad Denveras "Nuggets" spēlētājs Gerijs Hariss iemeta trīs punktus ar sodu, atjaunojot savai komandai desmit punktu pārsvaru. Kaut Entonijs ātri trāpīja vēl vienu tālmetienu un pēc laika guva vēl trīs punktus, pēdējās divās minūtēs viesi tā arī neļāva "Knicks" iesaistīties cīņā par uzvaru.

Ar 22 panākumiem 55 spēlēs "Knicks" komanda ir Austrumu konferences 12.pozīcijā, tomēr astotā vieta joprojām ir tikai 3,5 uzvaru attālumā.

Tikmēr "Nuggets" ar 24 uzvarām 53 cīņās ir Rietumu konferences astotajā pozīcijā.

Šī "Knicks" vienībai bija ceturtā mājas spēle piecu cīņu sērijā un tā joprojām ir bez uzvarām. Nākamajā mačā "Knicks" plkst.22.30 pēc Latvijas laika uzņems Bertānu un "Spurs". Pēc tam trešdien Ņujorkas vienība viesosies pie Oklahomasitijas "Thunder", bet tad būs vairāk nekā nedēļu ilgs pārtraukums, kas saistīts ar Visu Zvaigžņu spēli.