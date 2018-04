Pašlaik 22 gadus vecais Porziņģis atkopjas no ceļgala krustenisko saišu plīsuma, bet laukumā viņš varētu atgriezties vien gada beigās.

"Esmu apmierināts ar to, kā norit rehabilitācijas process. Šis ir tāds savainojums, ka arī ja viss norit labi, tik un tā jābūt pacietīgam un jāiet soli pa solim. Cenšamies būt droši par visu, ko darām. Protams, ka gribu atgriezties pēc iespējas ātrāk, tomēr neesmu uzstādījis termiņu. Negribam nospraust kādus noteiktus datumus. Kad būšu gatavs atgriezties un komanda atļaus, tad arī atgriezīšos," "NYPost.com" citē Porziņģa teikto.

"Knicks" vadība līdz šim izvairīgi runājusi par to, vai jau šovasar pagarinās līgumu ar Porziņģi, bet sezonas noslēguma tikšanās varētu būt pavērsiena punkts šajā jautājumā. Iepriekšējās sezonas beigās Porziņģis, izrādot neapmierinātību ar kluba virzību, neapmeklēja noslēguma tikšanos ar kluba vadību. Taču šā gada tikšanos Porziņģis nolēmis apmeklēt.

Līgums ar "Knicks" klubu Porziņģim vēl ir uz nākamo sezonu, bet 2019. gada vasarā viņš var kļūt par ierobežoti brīvo aģentu, ja kontrakts līdz tam laikam netiks pagarināts. Nākamgad Ņujorkas komandai būs daudz vietas algu griestos, kam potenciāli vajadzētu ļaut piesaistīt augsta līmeņa spēlētājus.

"Būšu pacietīgs attiecībā pret savu ceļgalu. Tā šobrīd ir mana prioritāte. Nav viegli visu laiku domāt par to. Viss par ko domāju, ir nākamai solis. Par komandas pārbūvi domāšu tad, kad būšu izveseļojies," atzīmēja Porziņģis, noliedzot, ka līguma nepagarināšanas gadījumā nākamsezon nespēlētu pavisam.

Šonedēļ no "Knicks" galvenā trenera tika atbrīvots Džefs Hornačeks, kurš Ņujorkas komandu stūrēja iepriekšējās divas sezonas.

"Tas vienmēr ir smagi, ja tiek zaudēts darbs. Sazinājos ar Džefu, novēlēju viņam veiksmi un pateicos par šiem diviem gadiem. Tas arī viss. Tagad jādodas uz priekšu. Esmu pārliecināts, ka komandas vadība pieņems pareizos lēmumus un veidos ko ilgtermiņam. Mums ir jāuzticas viņiem," atzīmēja latvietis.

"NYDailyNews.com" vēsta, ka nākamnedēļ "Knicks" uzsāks pārrunas ar galvenā trenera amata kandidātiem.

Viens no interviju dalībniekiem būs Deivids Fizdeils, kurš 2016./2017. gada sezonā vadīja Memfisas "Grizzlies" vienību un aizveda to līdz izslēgšanas turnīram, bet šīs sezonas ievadā pēc 19 mačiem viņš tika atbrīvots no amata, jo nespēja atrast kopīgu valodu ar Marku Gazolu.

Pašlaik 43 gadus vecais Fizdeils pirms tam strādāja par asistentu Goldensteitas "Warriors", Atlantas "Hawks" un Maiami "Heat" vienībās. Strādājot "Heat" treneru kolektīvā, viņš izcīnīja divus NBA čempiona titulus.

Fizdeilam būs pārrunas arī ar Fīniksas "Suns" komandu.

"Knicks" vienība kontaktējusies arī ar savulaik Toronto "Raptors" strādājušā Džerija Stekhausa pārstāvjiem, kā arī, iespējams, uz pārrunām aicinās Marku Džeksonu, Deividu Blatu un Džeju Raitu.

Blats kopā ar savu asistentu Oskaru Ernšteinu piektdien ar Stambulas "Dariššafaka" komandu izcīnīja ULEB Eirokausa čempionu titulu. Iepriekšējās sezonas pirmajā pusē par Blata asistentu strādāja arī Latvijas izlases bijušais galvenais treneris Ainars Bagatskis.

Drīzumā Porziņģis atgriezīsies Latvijā, kur turpinās rehabilitācijas procesu. Iespējams, ka uz kādu laiku viņam pievienosies pazīstamais ārsts Kerlons Kolkers, kurš karjeras laikā strādājis arī ar Šakilu O'Nīlu.

"Šobrīd vēl strādājam pie grafika, lai saprastu, kur un kad es būšu. Visu laiku man būs apkārt savi cilvēki. Šis ir tāda veida savainojums, ar kuru jāstrādā visu laiku. Visu vasaru man būs atbalsts," teica Porziņģis.

Porziņģis šosezon 48 spēlēs vidēji iemeta 22,7 punktus, būdams "Knicks" rezultatīvākais spēlētājs.

"Knicks" šosezon ar 28 uzvarām 82 spēlēs Austrumu konferencē ieņēma 11. vietu, jau piekto gadu pēc kārtas neiekļūstot izslēgšanas turnīrā.