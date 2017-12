Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Ņujorkas "Knicks" latviešu zvaigzne Kristaps Porziņģis pēc zaudējuma Dāvja Bertāna pārstāvētajai vienībai Sanantonio "Spurs" atzina, ka viņa komandai nav ar ko lepoties, tomēr cīņasspara trūkumu sev un komandas biedriem nevar pārmest.

Ziņots, ka ceturtdien trešo reizi NBA vēsturē bija latviešu duelis, tomēr šoreiz Porziņģis un Bertāns laukumā nesatikās. Porziņģis mačā guva 18 punktus, bet Bertāns laukumā devās tikai priekšpēdējā minūtē, kad Porziņģis piezīmju normas dēļ jau bija uz soliņa.

"Zaudējumu nekad nav viegli pieņemt. Nevaram būt lepni, bet mēs cīnījāmies," izdevums "NY Post" citē Porziņģi. "Mēs smagi cīnījāmies. Es laukumā atdevu visus spēkus. Tagad pēc divām spēlēm divās dienās jūtos fiziski iztukšots. Jā, man nebija diez ko laba spēle, bet es atdevu visus spēkus."

Runājot par pretiniekiem, Porziņģis uzsvēra "Spurs" duetu Pau Gasolu un Markusu Oldridžu. "Viņi ļoti labi viens otru atrada uzbrukumā. Viņi nesasteidza notikumus. Jāatzīst, ka tas bija labs risinājums, un man patika viņu sniegums."

Pēc savainojuma sadziedēšanas Porzinģis aizvadījis piecas spēles, kurās realizējis tikai 33 no 96 metieniem no spēles, norāda "NY Post". "Man tiek pievērsta pastiprināta uzmanība, un netieku pie brīviem metieniem, brīvās pozīcijās. Ja pēc saspēles tieku pie bumbas un mani nesedz divatā, tad cenšos mest pāri rokām. Un tad mani reāli tracina tie mazie pieskārieni elkonim, rokām. Tas ietekmē metienu. Esmu nedaudz apjucis, tāpēc domāju, ka varbūt kaut kas jāmaina manā spēles stilā. Un tracina, ka pretiniekiem nedod sodus par šiem pieskārieniem, bet man ir jāspēlē, par to nedomājot."

"Knicks" šis bija ceturtais zaudējums pēc kārtas un piektais pēdējās sešās spēlēs. NBA Austrumu konferences kopvērtējumā "Knicks" tagad ar 17 uzvarām 35 spēlēs noslīdējusi uz devīto vietu, bet nākamo spēli Ņujorkas komandas aizvadīs sestdien viesos pret Ņūorleānas "Pelicans". Pēc gadu mijas "Knicks" 2. janvārī savā laukumā uzņems Bertānu un "Spurs", bet pēc tam komandu gaida grūts pārbaudījums – janvārī no pārējām 15 spēlēm tikai trīs būs savās mājās.