Ņujorkas "Knicks" latviešu spēlētājam Kristapam Porziņģim pēdējā laika Ahilleja cīpslas problēmas neietekmēja metienu precizitāti, pēc komandas uzvaras pār Indianas "Pacers" atzina latvietis.

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) pirmdienas spēlē "Knicks" ar 109:103 uzvarēja Indianas "Pacers", bet Porziņģim mačs nebija no veiksmīgākajiem. Latviešu basketbola zvaigzne guva astoņus punktus un izcīnīja četras atlēkušās bumbas, taču arī pieļāva trīs kļūdas un realizēja vien trīs no 11 metieniem no spēles, turklāt garām aizmeta pirmos sešus metienus no spēles.

"Nē, nē, [Ahilleja cīpslas savainojums] mani neietekmēja. Metieni vienkārši bija pa "īsu". Vajadzēja sajust spēles ritmu. Vairāk jāizmanto kāju darbība metienā, tāpēc metieni bija pa "īsu". Bet spēles laikā nedomāju par tām sāpēm, tas nekādi netraucēja," pēc cīņas atzina Porziņģis.

"Knicks" šī bija tikai ceturtais panākums pēdējos 17 mačos un Ņujorkas komanda tagad NBA Austrumu konferences kopvērtējumā izkritusi ārpus labāko astotnieka, kas pēc regulārās sezonas turpinās cīņu par NBA čempionu titulu.

"Pēdējā laikā esam zaudējuši spēles sīvā cīņā. Ja būtu vēl viens zaudējums, tas būtu smagi," pēc panākuma teica "Knicks" galvenais treneris Džefs Hornāčeks, norādot, ka komanda "varbūt nespētu piecelties", ja būtu kārtējā neveiksme. "Nekad nevar zināt, kā puiši uz to reaģēs."

"Trīs zaudējumi un visi bija kā trieciens. Ja vēl šis būtu... Bet tas mūs saliedē kā komandu. Ceru, ka tiksim ar to galā," domā Porziņģa komandas biedrs Dereks Rouzs.

Pēdējā ceturtdaļā "Knicks" pārsvars bija pat 14 punkti, bet vēl pusminūti pirms pamatlaika beigām rezultāts bija jau 103:103. Tomēr tad svarīgus divus punktus guva Karmelo Entonijs, bet "Pacers" uzbrukums bija nesekmīgs, kas arī izšķīra mača likteni. "Labas sajūtas pēc spēles. Mums jālepojas ar sevi, ar to, kā atguvāmies. Jāatgriežas [uz uzvaru ceļa] un jāgūst svarīgas uzvaras, kā šī," teica Entonijs.

"Knicks" nākamo spēli aizvadīs trešdien, 25. janvārī, kad viesos tiksies ar Porziņģa elka Dirka Novicka pārstāvēto Dalasas "Mavericks". Kopumā četras no nākamajām piecām spēlēm "Knicks" aizvadīs viesos.