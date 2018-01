Ceturtdien Austrumu un Rietumu konferences kapteiņi Džeimss un Stefans Karijs nosauca tos basketbolistus, kurus izvēlējās savās komandas. Viņiem bija iespēja izvēlēties arī spēlētājus no citām konferencēm.

Klīvlendas "Cavaliers" zvaigzne Džeimss īpašā drafta ceremonijā no sākumsastāvā iebalsotajiem spēlētājiem izvēlējās Kevinu Durantu no Goldensteitas "Warriors", Kariju Ērvingu no Bostonas "Celtics", kā arī abus Ņūorleānas "Pelicans" garos spēlētājus Entoniju Deivisu un Demarkusu Kazinsu.

No rezervistiem Džeimss savā komandā iesauca Ņujorkas "Knicks" zvaigzni Porziņģi, Lamarkusu Aldridžu no Sanantonio "Spurs", Bredliju Bīlu un Džonu Volu no Vašingtonas "Wizards", Kevinu Lavu no "Cavaliers", Viktoru Oladipo no Indiānas "Pacers" un Raselu Vestbruku no Oklahomasitijas "Thunder".

Tikmēr "Warriors" zvaigzne Karijs par saviem komandas biedriem sākumsastāvā izvēlējās Hjūstonas "Rockets" līderi Džeimsu Hārdenu, Milvoki "Bucks" grieķu talantu Janni Adetokunbo, Filadelfijas "76ers" basketbolistu Žoelu Embīdu un Demaru Derouzenu no Toronto "Raptors".

Savukārt no rezervistiem Karijs izraudzījās savus komandas biedrus Dreimondu Grīnu un Kleju Tompsonu, Džimiju Batleru un Karlu Entoniju Taunsu no Minesotas "Timberwolves", Elu Horfordu no "Celtics", Kailu Lauriju no Toronto "Raptors" un Demjenu Lilardu no Portlendas "Trail Blazers".

NBA Visu zvaigžņu spēle 18.februārī notiks Losandželosā.

Iepriekšējās divas sezonas Porziņģis piedalījās NBA Uzlecošo zvaigžņu spēlē, kur pārstāvēja Pasaules komandu. Tāpat Porziņģis pērnā gada februārī Ņūorleānā uzvarēja vienā no Visu zvaigžņu spēles meistarības konkursiem.

Kā vēstīts, Porziņģis Visu zvaigžņu spēles balsojumā netika labāko trijniekā starp Austrumu konferences garajiem spēlētājiem, taču otrdien viņu starp rezervistiem izraudzījās komandu galvenie treneri.

Porziņģis spēlētāju balsojumā bija trešais, saņemot 100 balsis, kamēr Embīds ar 94 balsīm bija ceturtais. Līdzjutēju balsojumā latvietis saņēma 1 116 769 balsu un bija ceturtais, kamēr Embīds ar 1 285 587 balsīm ieņēma trešo vietu. Tāpat arī mediju balsojumā Porziņģis bija ceturtais, kamēr Embīds ieņēma trešo vietu, latvietim tiekot pie 14 balsīm, bet kamerūnietim pie 66 balsīm.

Līdzjutēju balsojumam bija 50% nozīme, kamēr pa 25% deva spēlētāju un mediju pārstāvju izvēle.

Rietumu konferences garo spēlētāju konkurencē Sanantonio "Spurs" latviešu uzbrucējs Dāvis Bertāns saņēma 33 674 līdzjutēju balsis, kas viņam deva 33.vietu. Savukārt mediji un pārējie spēlētāji par viņu savas balsis neatdeva.

Vislielāko atbalstu no līdzjutējiem saņēma Džeimss, par kuru tika atdots 2 638 294 balsu. Mediju balsojumā Džeimss un Adetokunbo saņēma pa 99 balsīm, bet spēlētāju balsojumā uzvarēja grieķis, kurš tika pie 226 balsīm.

Sākot ar šo sezonu, līdzjutēju balsojums vairs nav izšķirošais Visu zvaigžņu spēles starta sastāvu noteikšanā, jo starta piecinieki tika noskaidroti arī ņemot vērā spēlētāju un žurnālistu izvēli, kamēr rezervistus nosacīja NBA treneri.

Tie divi basketbolisti, kuri savās konferencēs saņēma lielāko līdzjutēju atzinību, kļuva par komandu kapteiņiem, un tieši viņiem piederēja lielākā nozīme komandu komplektācijā.

Kapteiņi īpašā ceremonijā ceturtdien izvēlējās savu komandu spēlētājus gan no tiem basketbolistiem, kuri balsojumā iekļuva spēles sākumsastāvā, gan tiem, kurus izvēlējās treneri. Par tiem kļūs tie speciālisti, kuru vadītās vienības savās konferencēs divas nedēļas pirms zvaigžņu spēlēs būs pirmajās vietās. Tiesa, Goldensteitas "Warriors" galvenais treneris Stīvs Kers un Bostonas "Celtics" vadītājs Breds Stīvenss, kuri zvaigžņu komandas vadīja jau pērn, šogad to nedrīkstēs darīt.

Tāpat kā līdz šim Visu zvaigžņu spēlē piedalīsies 24 basketbolisti, taču komandu kapteiņi no pārējiem 22 varēja partneros izvēlēties jebkuru, neskatoties uz to, kādā konferencē viņš spēlē, piemēram, pieļaujot iespēju, ka pretējās komandās spēlē viena kluba basketbolisti, kas iepriekš nebija iespējams.

Pagājušajā sezonā līdzjutēju balsojumā vislielāko atzinību saņēma Džeimss un Karijs, kuri uzvarēja savās konferencēs.

Pašlaik 22 gadus vecais Porziņģis aizvada savu trešo sezonu NBA. Šosezon viņš 41 spēlē vidēji guvis 23,3 punktus, izcīnījis 6,7 atlēkušās bumbas un bloķējis 2,3 metienus. Porziņģis ir labākais bloķētājs NBA, bet līgas rezultatīvāko spēlētāju sarakstā ieņem 15.vietu.