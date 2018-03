Atzīmējot starptautisko sieviešu dienu, 8. martā publiskots 2019. gada Eiropas sieviešu basketbola čempionāta, ko kopīgi rīkos Latvija un Serbija, logo.

Latvijas Basketbola savienība (LBS) vietējos žurnālistus par jauno logo informēja preses konferencē, savukārt Serbijā prezentācija notiks vēlāk, kad tur notiks Serbijas kausa izcīņas pusfinālu izloze

Logo dizaina koncepts tika veidots, iedvesmojoties no lēkājošas basketbola bumbas, kā arī no tā, kā turnīrs ceļo no vienas pilsētas uz otru, raksta FIBA. Logo tika integrēts burts "W", bet tajā var saskatīt arī basketbola groza stīpa tīkliņu un kroni.

37. Eiropas čempionāts Rīgā un Belgradā sāksies vēlāk nekā parasti. Pirmkārt tāpēc, ka 2018. gada septembra beigās notiekošā Pasaules kausa dēļ vēlāk sāksies un arī beigsies arī klubu sezona. Otrkārt, Eiropas čempionāta norise vēl par nedēļu pārcelta, lai priekšsacīkstes nesakristu ar Latvijas nacionālajiem svētkiem Jāņiem.

Tiesības spēlēt finālturnīrā jau ir abu rīkotājvalstu komandām Latvijai un Serbijai. Pārējās pretendentes cīnās par 14 ceļazīmēm un kvalifikācijas turnīrs beigsies novembrī. \

"Esam oficiāli vērsušies FIBA ar priekšlikumu rīkotājiem ļaut izvēlēties pa vienai partnervalstij, kā tas vīriešu turnīrā tiek darīts kopš "EuroBasket 2015". Tas dotu iespēju mērķtiecīgi piesaistīt arī kādas kaimiņvalsts līdzjutējus, lai "Arēnā" svētku sajūta būtu ne tikai Latvijas valstsvienības spēļu laikā," informēja LBS ģenerālsekretārs Edgars Šneps.