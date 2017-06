Runājot par aizvadīto sezonu, ceturtdien Vainausks izteicās, ka komandā nedrīkstētu būt vairāk par diviem melnādainajiem spēlētājiem, jo citādi sākoties problēmas.

Lietuvā tas jau nodēvēts par "rasisma skandālu".

"Vienmēr esam uzskatījis, ka komandā nevar būt vairāk kā divi melnie spēlētāji. Trenerim Tomam Pačēsam patīk spēlēt ar melnajiem spēlētājiem - lai viņus kontrolētu, mācītu viņus privāti. Tā mums radās jau četri spēlētāji ar melnu ādas krāsu. Pēkšņi viņi sapulcējās, lai izveidotu.... kā to nosaukt... kaut ko līdzīgu bandai. Tā nedrīkst būt. Ne vairāk kā divi melnie spēlētāji. Man ir 23 gadu pieredze biznesā. Komandās nedrīkst turēt vairāk par diviem melnajiem (smaida). Tāpēc, ka tad sākas sliktas lietas," pauda vienības prezidents.

Unbelievable racism: Lietuvos Rytas president Gedvydas Vainauskas attributes club's downfall to increased number of black players on team. pic.twitter.com/8P0wT07gy0