Nacionālās basketbola asociācijas ( NBA ) regulārā čempionāta spēlē negaidītu sniegumu nodemonstrēja bijušais līgas vērtīgākais spēlētājs Deriks Rouzs no Minesotas " Timberwolves " komandas, mačā pret Jūtas " Jazz " gūstot 50 punktus. Rouzam, kura spožo karjeru sabojāja daudzās traumas, šī bija rezultatīvākā spēle profesionāļa karjerā.

Rouzs ar savu sniegumu sekmēja "Timberwolves" komandas uzvaru pār "Jazz" ar rezultātu 128:125.

Lai gūtu 50 punktus, Rouzs realizēja 15 no 24 divpunktu metieniem, četrus no septiņiem tālmetieniem un astoņus no 11 soda metieniem. Viņa kontā arī sešas rezultatīvas piespēles un četras atlēkušās bumbas, kā ar bloķēts metiens.

Pēc mača visi "Timberwolves" basketbolisti devās apsveikt jaunu karjeras rezultativitātes rekordu sasniegušo saspēles vadītāju. Pats Rouzs uzreiz pēc spēles bija ļoti emocionāls, jo viņš pēc smagajām traumām nav spējis atgriezties tādā līmenī, kādā spēlēja savas karjeras pirmajos gados. 2011. gadā viņš kļuva par NBA vērtīgāko spēlētāju.

"Tas man nozīmē visu. Es ļoti smagi strādāju, un šo spēli veltu komandai un faniem, jo bez viņiem es nevarētu spēlēt. Es darīju visu, lai uzvarētu šo spēli," teica basketbolists.

Pēc spēles ļoti daudzi NBA basketbolisti sociālajā tīklā "Twitter" pauda sajūsmu par Rouza sniegumu.