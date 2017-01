Jau ziņots, ka Rouzs pirmdien neieradās uz "Knicks" spēli pret "Pelicans", turklāt par to nebija informējis komandu un arī neatbildēja uz telefona zvaniem, kas kluba vadību pamatīgi sadusmojis.

Pēcāk noskaidrojās, ka ģimenes apstākļu dēļ Rouzs bija aizlidojis uz Čikāgu, bet jau nākamajā dienā viņš bija atpakaļ. Trešdien basketbolists atgriezās laukumā pret Filadelfijas "76ers".

Kā vēsta "The New York Post", par šo atgadījumu Rouzs ir sodīts ar 1/110 daļu no savas 21,3 miljonus dolāru (20 miljonus eiro) vērtās sezonas algas, kas ir aptuveni 193 848 dolāri (182 470 eiro).

Šosezon Rouzs vidēji mačā gūst 17,5 punktus un veic 4,4 rezultatīvas piespēles.

"Knicks" komanda ar 17 uzvarām 39 spēlēs ieņem 11.pozīciju Austrumu konferences kopvērtējumā.

Nākamo maču "Knicks" basketbolisti aizvadīs jau ceturtdien, kad uzņems Čikāgas "Buls" vienību.