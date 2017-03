Latviešu basketbolists Ojārs Siliņš sestdien guva 18 punktus Vācijas bundeslīgas mačā, taču viņa pārstāvētā Bonnas "Telekom Baskets" rezultatīvā cīņā viesos ar 103:113 (26:33, 34:28, 21:29, 22:23) piekāpās Brēmerhāfenes "Eisbaren" komandai.

Siliņš šajā mačā laukumā bija 32 minūtes, kuru laikā iemeta sešus no septiņiem tālmetieniem, bet aizmeta garām divus divpunktu metienus.

Tāpat viņam šajā spēlē viena atlēkusī bumba, divas rezultatīvas piespēles, viens bloķēts metiens, divas piezīmes un 19 efektivitātes koeficienta punkti.

Bonnas komandas rindās ar 28 punktiem rezultatīvākais bija Džoss Majo, bet pretiniekiem tikpat punktus sameta Džordans Halls.

Bundeslīgas kopvērtējuma līderpozīcijā ar 24 uzvarām 24 spēlēs ir Ulmas "Ratiopharm", kamēr par panākumu mazāk ir Latvijas izlases saspēles vadītāja Jāņa Strēlnieka pārstāvētās Bambergas "Brose" rēķinā.

Savukārt "Telekom Baskets" ar 14 panākumiem ieņem sesto pozīciju.

Latvijas basketbolists Žanis Peiners sestdien guva 13 punktus un palīdzēja viņa pārstāvētajai Saloniku PAOK komandai tikt pie uzvaras Grieķijas čempionāta mačā.

PAOK savā laukumā ar 88:71 (28:15, 23:18, 12:19, 25:19) pieveica Kimes "Seajets" basketbolists.

Peiners šajā mačā nospēlēja 26 minūtes un 29 sekundes, kuru laikā grozā raidīja divus no trim divpunktu metieniem, divus no trim tālmetieniem un trīs no četriem "sodiņiem".

Tāpat latvieša rēķinā trīs atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, divas kļūdas un septiņi izprovocēti noteikumu pārkāpumi.

PAOK rindās rezultatīvākais basketbolists bija Neitans Soubijs, kurš iemeta 25 punktus.

Grieķijas čempionāta vadībā ar 20 uzvarām 21 spēlē ir ULEB Eirolīgas komandas Pireju "Olympiacos" un Atēnu "Panathinaikos Superfoods", bet PAOK vienība ar 12 panākumiem 22 cīņās atrodas ceturtajā pozīcijā.

Latviešu basketbolists Jānis Timma sestdien iemeta 17 punktus VTB Vienotās līgas mačā, bet viņa pārstāvētā Sanktpēterburgas "Zeņit" komanda savā laukumā ar 101:72 (28:11, 19:17, 29:28, 25:16) pieveica "Parma" vienību.

Timma šajā mačā laukumā pavadīja 28 minūtes un 28 sekundes, kuru laikā grozā raidīja četrus no pieciem divpunktu metieniem, divus no astoņiem tālmetieniem un visus trīs "sodiņus".

Latvieša rēķinā šajā mačā arī četras atlēkušās bumbas, trīs rezultatīvas piespēles, viena pārtverta bumba, divas piezīmes, divi izprovocēti noteikumu pārkāpumi un 16 efektivitātes punkti.

Timma bija šī mača rezultatīvākais basketbolists, bet pa 16 punktiem pievienoja Raiens Tūlsons un Demonte Hārpers.