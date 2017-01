"Montakit" savā laukumā svinēja uzvaru ar rezultātu 85:75 (31:29, 18:23, 23:12, 13:11), tiekot pie pirmā panākuma otrajā posmā, kamēr "Herbalife" cieta otro neveiksmi.

Šmits šajā spēlē laukumā bija 25 minūtes un 43 sekundes, kuru laikā iemeta piecus no sešiem divpunktu metieniem, vienu no trim tālmetieniem un divus no sešiem soda metieniem.

Tāpat valmierietis savāca četras bumbas zem groziem, pieļāva vienu kļūdu, nopelnīja divas piezīmes, izprovocēja četrus noteikumu pārkāpumus un tika pie 12 efektivitātes koeficienta punktiem.

Tikmēr Pasečņiks laukumā pavadīja deviņas minūtes un 39 sekundes, grozā raidot abus divus divpunktu metienus un vienu no diviem soda metieniem.

Viņam arī viena kļūda, divas piezīmes, divi izprovocēti noteikumu pārkāpumi un pieci efektivitātes koeficienta punkti.

Uzvarētājiem visvairāk punktus sameta divi pērnās sezonas "VEF Rīga" basketbolisti Ludvigs Hākansons un Fransisko Kruss, kuru kontā 16 punkti. Meksikānim šajā spēlē arī piecas atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles. Tikmēr viesus no zaudējuma neglāba Kaila Kuriča 21 punkts.

"Montakit" atradās vadībā visu pirmo ceturtdaļu, turpretī otrajā ceturksnī viesi ieguva 14 punktu pārsvaru. Puslaiku ar 52:49 uzvarēja "Herbalife", kas trešās ceturtdaļas sākumā izlaida vadības grožus. Turpinājumā Fuenlavradas komanda palielināja savu pārsvaru un svinēja drošu uzvaru.

E apakšgrupā pa uzvarai vienā spēlē ir Krievijas komandai Krasnodaras "Lokomotiv-Kubaņ" un Spānijas klubam Mursijas UCAM. Tāpat viens panākums ir "Montakit" basketbolistiem, kuri aizvadījuši divas cīņas, bet "Herbalife" cietusi divus zaudējumus.

Tikmēr G apakšgrupā turnīru ar uzvaru iesākusi Artūra Štālberga un Emdunda Valeiko trenētā "Ņižņij Novgorod", kas otrā posma pirmajā spēlē uzveica Jāņa Timmas pārstāvēto Sanktpēterburgas "Zeņit". Trešdien "Zeņit" savā laukumā uzņems Lietuvas komandu Viļņas "Lietuvos Rytas", kas pirmajā mačā cieta zaudējumu, bet "Ņižņij Novgorod" viesosies pie Izraēlas kluba Jeruzalemes "Hapoel Bank Yahav".

ULEB Eiropas kausā pirmajā posmā 20 klubi bija sadalīti četrās apakšgrupās, pa pieciem katrā. Vienības savā starpā izspēlēja divu apļu turnīru, bet katras grupas četras labākās komandas kvalificējās "Top 16" kārtai, kurā tās sadalītas vēl četrās grupās. Pēc divu apļu cīņā katras grupas divas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, kur, tāpat kā pusfinālā un finālā, uzvarētāji noskaidrosies sērijā līdz diviem panākumiem.