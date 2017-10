"Montakit" izcīnīja ceturto uzvaru tikpat spēlēs un ir pārsteidzoša turnīra līdere.

Tāpat svētdien pret savu bijušo komandu ar 13 punktiem izcēlās Jānis Blūms, taču viņa pārstāvētā Saragosas "Tecnyconta" cieta neveiksmi pret Bilbao "Retabet", bet vēl vienā mačā Anžejs Pasečņiks guva piecus punktus Grankanārijas "Herbalife" zaudējumā.

Fuenlavradas klubs savās mājās "Baskonia" komandu uzvarēja ar rezultātu 80:75 (20:8, 16:23, 29:16, 15:28).

Šmits spēlēja 18 minūtes un 32 sekundes, kuru laikā trāpīja četrus no sešiem divpunktu metieniem un trīs no sešiem "sodiņiem". Tāpat viņš izcīnīja trīs atlēkušās bumbas un pārtvēra vienu pretinieku piespēli, nopelnot četras piezīmes un izprovocējot četrus pretinieku pārkāpumus, kas viņam deva septiņus efektivitātes punktus.

Tikmēr Timma spēlēja 28 minūtes un 20 sekundes, trāpot vienu no diviem divpunktniekiem, vienu no pieciem trejačiem un vienu no diviem soda metieniem. Timma izcīnīja arī piecas atlēkušās bumbas, izdarīja vienu rezultatīvu piespēli, pārtvēra vienu bumbu un pieļāva vienu kļūdu, kā arī spēli beidza pirms laika ar piecām piezīmēm, tiekot pie četriem efektivitātes punktiem.

"Montakit" pirms pēdējās ceturtdaļas bija pārliecinošā vadībā ar 65:47, bet spēles beigās "Baskonia" vīriem gandrīz izdevās panākt pretiniekus.

Uzvarētājiem meksikānis Fransisko Kruss, kurš pirms diviem gadiem spēlēja "VEF Rīga" rindās, guva 15 punktus, bet "Baskonia" rindās ar 20 punktiem izcēlās Tornike Šengelija.

Jau vēstīts, ka "Baskonia" komandā Spānijas čempionāta pirmās kārtas spēlē starta sastāvā devās Rinalds Mālmanis, taču viņš pēdējos mačos nav bijis komandas pieteikumā, jo pēc traumas izdziedēšanas laukumā atgriezies Šengelija.

Tikmēr Saragosas "Tecnyconta" viesos cieta neveiksmi 72:77 (25:18, 10:20, 18:16, 19:23) pret Bilbao "Retabet", kurā Blūms spēlēja no 2008. līdz 2012. gadam.

Latvijas izlases kapteinis pret savu bijušo klubu šoreiz nospēlēja 25 minūtes un 32 sekundes, trāpot abus divpunktu metienus un trīs no 10 tālmetieniem. Tāpat viņš izcīnīja divas atlēkušās bumbas, izdarīja vienu rezultatīvu piespēli, pārtvēra vienu bumbu, pieļāva vienu kļūdu un nopelnīja vienu piezīmi, kas viņam deva deviņus efektivitātes rādītāja punktus.

Bilbao komandā rezultatīvākais ar 17 punktiem bija Beļģijas izlases spēlētājs Džonatans Tabu, bet Saragosas komandā bez Blūma 13 punktus guva arī Tomā Velass.

Tikmēr "Herbalife" ar Pasečņiku sastāvā viesos sīvā cīņā ar 76:78 (20:22, 13:19, 17;20, 26:17) zaudēja Andoras "MoraBanc" komandai.

Latvijas basketbolists spēlēja 15 minūtes un 24 sekundes, trāpot divus no četriem divpunktniekiem un vienu no trim "sodiņiem", aizmetot garām vienīgo trejaci. Tāpat viņš izcīnīja četras atlēkušās bumbas, nopelnot piecus efektivitātes rādītāja punktus.

"MoraBanc" komandā 19 punktus guva Jaka Blažičs, bet zaudētājiem Alberts Olivers sameta 16 punktus.

Kopvērtējuma galvgalī ar četrām uzvarām četrās spēlēs ir "Montakit", kamēr pa trim uzvarām ir Madrides "Real", Barselonas "Lassa", "Valencia", Malagas "Unicaja", "Herbalife" un Tenerifes "Iberostar" komandām, pēdējām trim aizvadot pa četriem mačiem, kamēr Madrides, Barselonas un Valensijas komandas ceturtās kārtas spēles aizvadīs svētdien.

Divas uzvaras trīs spēlēs ir Mārtiņa Laksas pārstāvētajai Kompostelas "Rio Natura Monbus Obradoiro" komandai, kura svētdien tiksies ar "Lassa", bet "Baskonia" četros mačos uzvarējusi reizi, kamēr Blūma vienība līdz šim cietusi četras neveiksmes tikpat spēlēs.