Latvijas Basketbola savienības (LBS) ģenerālsekretārs Edgars Šneps kategoriski noliedza, ka viņš būtu šantažējis un draudējis bijušajam izlašu direktoram Mārim Jučmanim, un viņš līdz šim savus pienākumus pildījis pēc labākās sirdsapziņas.

Jau vēstīts, ka bijušais Latvijas izlašu direktors Māris Jučmanis vērsies Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB), vainojot LBS vadību ar tās ģenerālsekretāru Šnepu priekšgalā šantāžā un mēģinājumos izspiest Ministru kabineta piešķirto prēmiju par izciliem sasniegumiem sportā pēc Latvijas 3x3 izlases panākumiem. Jučmanis publicēja saraksti ar Šnepu, kurā LBS ģenerālsekretārs aicināja viņu ieskaitīt ziedojumu LBS.

"Es neesmu cilvēku šantažējis un neesmu viņam draudējis, bet esmu ar viņu sarakstījies un sūtījis viņam īsziņas. Sociālajos tīklos publicētās īsziņas ir manas un es tās esmu rakstījis, bet tam nav nekāda sakara ar šantāžu un draudiem. Mediji man šobrīd piekarinājuši ļoti smagu birku. Lai izmeklēšanas iestādes strādā," pēc LBS slēgtās valdes sēdes teica Šneps. "Protams, ka es visus apvainojumus noliedzu."

"Viņa prasība neapstiprināsies," pārliecināts bija LBS ģenerālsekretārs, kurš vēl nebija noskaņots vērties tiesā par goda un cieņas aizskaršanu. "Ko es darīšu, es nezinu. Uz emocijām, protams, gribās darīt šādi vai citādi, bet tagad jāpagaida, kad viss nomierināsies."

Komentējot prasīto ziedojumu uz LBS kontu, Šneps stāstīja, ka izlašu direktors esot atbildīgs par saviem dažādajiem pienākumiem. Viņš daudzos iespējamos veidos varot to kompensēt, teica LBS ģenerālsekretārs, netieši norādot uz Jučmana pārtērētajiem līdzekļiem 53 471,78 eiro apjomā.

Tāpat Jučmanis paziņoja, ka LBS neesot samaksājusi viņam algu par pēdējo darba mēnesi, bet Šneps to noraidīja. "Māris pēdējo algu, pie tam pusi no tās, saņēma janvārī. Tie bija daži simti eiro, jo viņš nebija nokārtojis grāmatvedības dokumentus ar mūsu grāmatvedi. Es saņēmu no viņa to īsziņu, sapratu, ka notikumi var iegriezties pavisam citādāk, un mēs viņam to naudu automātiski aizskaitījām, bet dokumentus neesam saņēmuši līdz šim brīdim," teica Šneps.

Viņš kategoriski noliedza, ka šajā lietā būtu iesaistītas kaut kādas personiskās intereses. Šneps arī stāstīja, ka par savu amatu šobrīd pārlieku nesatraucas. "Es daru lietas, kuras es daru. Es tās daru pēc labākās sirdsapziņas, ar enerģiju un savām zināšanām. Ja cilvēki, kuri darbojas valdē un basketbola sabiedrībā, domā, ka ir kāds, kurš var strādāt labāk, tad uz priekšu. Man nav kauns ne par vienu savu lēmumu. Esmu visu darījis basketbola interesēs," sacīja Šneps.

Izskanējusi versija, ka šis skandāls ir apvērsuma mēģinājums LBS, bet Šneps atturējās to komentēt: "Politiskās intrigas notiek visu laiku. Es kā ģenerālsekretārs tās esmu atturējies komentēt un to es darīšu arī tagad."