Eiropas čempionāta pirmo spēli pret Krievijas izlasi Latvijas basketbolistes zaudējušas pēdējā ceturtdaļā, aizvadot divas ļoti neveiksmīgas minūtes, pēc mača atzina Latvijas valstsvienības galvenais treneris Mārtiņš Zībarts.

Vēstīts, ka Latvijas izlase Čehijas galvaspilsētā Prāgā cieta neveiksmi ar rezultātu 59:71 (17:12, 7:22, 19:19, 16:18). Vēl četras minūtes pirms pamatlaika beigām Latvija zaudēja vien ar 52:57, taču tad Krievijas izlases naturalizētā amerikāniete Epifānija Prinsa īsā laikā guva piecus punktus, pēc kuriem Latvija atgūties vairs nespēja.

"Spēli zaudējām divās minūtēs otrās ceturtdaļas beigās," Zīnarta teikto pēc mača citē Latvijas Basketbola savienība (LBS). "Otrajā puslaikā cīnījāmies, vairākkārt samazinājām rezultāta starpību. Paldies mūsu sestajam spēlētājam – faniem, kuru atbalsts palīdzēja nenolaist rokas. Epizodiski izdevās piebremzēt pretinieču līderes, tomēr izšķirošos brīžos Prinsa parādīja savu augsto individuālo meistarību."

Aizvadītajā mačā Latvijas izlases rindās 20 punkti, piecas atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles bija Elīnai Babkinai, bet ar 15 punktiem un 12 bumbām zem groziem izcēlās Anete Šteinberga, kamēr pretiniecēm Prinsa sameta 19 punktus.

"Mums labi izdevās pats spēles sākums, arī turpinājumā bija lietas, kas strādāja, ļaujot uzturēt intrigu, bet, lai uzvarētu tik spēcīgas pretinieces, mums noteikti jāspēj trāpīt no distances. Šoreiz tas neizdevās, sākām pārāk pārdzīvot neveiksmes uzbrukumā un tas izraisīja liktenīgas kļūdas arī aizsardzībā," atzina Zībarts, norādot, ka Latvijas izlase šajā mačā realizēja tikai piecus no 23 tālmetieniem.

Nākamajās spēlēs Latvija sestdien tiksies ar Melnkalni, bet pirmdien to gaida duelis pret Beļģiju. Lai turnīrs nenoslēgtos jau pēc trijiem mačiem, latvietes nedrīkst palikt apakšgrupas pēdējā vietā.

"Pagātnē kavēties nav laika. Mums, treneriem, jau ir pilna informācija par Melnkalnes izlasi un tagad to sniegsim arī spēlētājām. Ceru, ka laika apstākļi ļaus sestdien no rīta brīvdabas laukumā pie viesnīcas iziet taktiskās nianses papildus video seansam. Ceļojums no viesnīcas uz rīta treniņu spēļu zālē un atpakaļ aizņemtu stundu, lieki atņemot enerģiju. Centīsimies šo laiku izmantot lietderīgāk," plānos dalījās izlases galvenais treneris.

Melnkalnes izlase piektdien čempionātu sāka sīvā cīņā ar 64:66 (13:25, 18:15, 15:12, 18:14) zaudējot Beļģijai.

Zībarts norādīja, ka nākamajām pretiniecēm ir labas garā gala spēlētājas. "Arī Melnkalnes izlasei, tāpat kā Krievijas komandai, ir labas centra spēlētājas, taču viņas darbojas savādāk un to centīsimies ņemt vērā," uzsvēra treneris.

Lai turpinātu cīņu par medaļām un iespēju kvalificēties nākamā gada Pasaules kausa izcīņai, apakšgrupā jāiekļūst pirmajā trijniekā. Pirmās vietas ieguvēja uzreiz sasniegs ceturtdaļfinālu, kamēr otro un trešo pozīciju īpašnieces spēkosies astotdaļfinālā. Tur D grupas komandām pretī stāsies izlases no C apakšgrupas - Francija, Serbija, Slovēnija vai Grieķija.

Latvijas basketbolistes piedalās savā septītajā Eiropas čempionāta finālturnīrā pēc kārtas, turklāt no pašreizējā sastāvā visos iepriekšējos bijusi tikai komandas kapteine Gunta Baško-Melnbārde. Līdz šim augstākā vieta kontinenta meistarsacīkstēs Latvijai bijusi ceturtā, ko izdevās izcīnīt 2007.gadā. Tiesa, iepriekšējie divi Eiropas čempionāti bijuši neveiksmīgi, jo komanda neizkļuva no apakšgrupas.