Tāpat sezonu Vecā kontinenta turnīros noslēdza arī latviešu basketboliste Elīna Dikeulaka (iepriekš Babkina), kura pārstāv Polkovices CCC komandu. Brenas un Polkovices vienības savā apakšgrupā palika pēdējās astoņu komandu konkurencē un netika pie iespējas sezonu turpināt FIBA Eiropas kausā, kur iekļuva piektās un sestās vietas ieguvējas.

"Etixx Mithra Castors" savā laukumā ar rezultātu 71:75 (16:25, 17:19, 15:9, 23:22) piekāpās Prāgas ZVVZ USK vienību no Čehijas, ko iepriekšējās divās sezonās pārstāvēja Šteinberga, divreiz tās rindās arī spēlējot sacensību finālturnīrā. Beļģijas komanda teju visu maču bija iedzinējos, ceturtās ceturtdaļas sākumā pietuvodamās līdz mīnus diviem punktiem (53:55), bet nepārņemot vadību.

Šteinberga ar 20 punktiem Eirolīgā atzīmējās otro nedēļu pēc kārtas, jo iepriekšējā duelī sameta tikpat punktu CCC vienības grozā.

"Etixx Mithra Castors" kapteine Šteinberga trešdien 29 minūtēs un 31 sekundē realizēja četrus no 11 divpunktu metieniem, trīs no 12 tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem.

Tāpat viņa izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, veica divas rezultatīvas piespēles, pieļāva trīs kļūdas un trīs reizes pārkāpa noteikumus. Latvijas basketboliste šajā mačā iekrāja astoņus efektivitātes koeficienta punktus.

Tikmēr Rozenberga, kurai šis bija otrais mačs Eirolīgā, 14 minūtēs un 53 sekundēs iemeta divus no četriem divpunktu metieniem, izcīnīja divas atlēkušās bumbas, veica divas rezultatīvas piespēles, vienu reizi kļūdījās, tika pie vienas piezīmes un iekrāja piecus efektivitātes koeficienta punktus.

Šteinberga ar 20 punktiem bija rezultatīvākā latviešu pārstāvētajā komandā, bet pretiniecēm 28 punktus guva un 11 bumbas zem groziem izcīnīja zviedriete Amanda Zahui.

Kā vēstīts, Rozenberga Brenas komandai pievienojās aizpagājušās nedēļas beigās, aizstājot traumu guvušo ukrainieti Oļesju Malašenko. Patlaban 25 gadus vecā Rozenberga aizvadītajā vasarā neilgi pirms Eiropas čempionāta sākuma iedzīvojās ceļgala krustenisko saišu plīsumā, kā rezultātā viņai laukumā varēja atgriezties vien šī gada sākumā, pievienojoties Polijas komandai Ostrovas "Ostrovia". Šajā vienībā Rozenberga nospēlēja ļoti veiksmīgi, divos mačos izceļoties ar vidēji 18,5 punktiem.

Dikeulaka trešdien ar diviem punktiem noslēdza dalību FIBA Eirolīgas sezonā. Latvietes pārstāvētā Polkovices vienība trešdien viesos ar 73:83 (15:25, 10:27, 23:10, 25:21) piekāpās turnīra pagājušās sezonas čempionei Kurskas "Dinamo" no Krievijas. Jau pēc puslaika CCC bija 27 punktu deficīts, turpinājumā nespējot reāli iesaistīties cīņā par uzvaru, kaut pretinieču pārsvars tika samazināts.

Dikeulaka šajā mačā laukumā pavadīja 20 minūtes un 59 sekundes, kuru laikā grozā raidīja vienu no diviem divpunktu metieniem, bet garām lidoja viens trejacis un divi soda metieni.

Tāpat Latvijas basketbolistes rēķinā bija piecas rezultatīvas piespēles, piecas kļūdas un divas piezīmes, dueli noslēdzot ar -1 efektivitātes punktu.

Uzvarētājām rezultatīvākā ar 19 punktiem bija titulētā serbiete Sonja Petroviča.

A apakšgrupā ar 14 uzvarām 14 spēlēs triumfēja pērnā gada čempione Kurksas "Dinamo" no Krievijas.

Tikmēr CCC un "Etixx Mithra Castors" komandas iekrāja trim uzvarām, ieņemdamas attiecīgi septīto un astoto pozīciju.

Kā vēstīts, CCC komanda FIBA Eirolīgas sezonu sāka vēl no kvalifikācijas, ko ļoti droši pārvarēja.

FIBA Eirolīgā 16 komandas sadalītas divās apakšgrupās aizvadīs divu apļu turnīru, labākajām četrām no katras grupas kvalificējoties ceturtdaļfinālam. Savukārt piekto un sesto vietu ieguvējas sezonu turpinās FIBA Eirokausā, ko uzsāks no ceturtdaļfināla.