Pērnā gada Latvijas labākā basketboliste Anete Šteinberga piektdien iemeta 21 punktu Čehijas čempionāta spēlē, bet viņas pārstāvētā komanda Prāgas ZVVZ USK viesos ar 108:41 (26:12, 30:10, 24:7, 28:12) sagrāva Mlada Boļeslavas "Slovanka" vienību un tika pie kārtējās ļoti pārliecinošās uzvaras.

Šteinberga šajā spēlē laukumā bija 22 minūtes un 43 sekundes, kuru laikā iemeta septiņus no astoņiem izpildītajiem divpunktu metieniem, vienu no diviem tālmetieniem, kā arī četrus no septiņiem "sodiņiem".

Tāpat viņa izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, dueli noslēdzot ar 28 efektivitātes koeficienta punktiem.

Ar 17 uzvarām 17 spēlēs ZVVZ USK komanda Čehijas čempionāta kopvērtējumā ieņem pirmo vietu, bet tuvākajai sekotājai Hradeckrālovas "Sokol" ir 14 panākumi 18 cīņās.

Šteinberga kopā ar Kristapu Porziņģi oktobrī tika nosaukti par Latvijas pērnā gada labākajiem basketbolistiem. Iepriekšējā sezonā Šteinberga kopā ar Prāgas klubu kļuva par Čehijas čempioni, kā arī izcīnīja ceturto vietu FIBA Eirolīgā, lai gan sezonas pirmo daļu latviete aizvadīja Krievijas komandā Vologdas "Čevakata".

Šosezon Šteinberga ir vienīgā Latvijas basketboliste, kas sacenšas FIBA Eirolīgā. Šajā turnīrā Prāgas vienība guvusi septiņas uzvaras deviņās spēlēs, kas tai dod otro pozīciju A apakšgrupā, atpaliekot vienīgi no Krievijas komandas Kurskas "Dinamo", kuras treneru kolektīvā ir Mārtiņš Zībarts.