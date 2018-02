Latvijas basketbola izlases saspēles vadītājs Jānis Strēlnieks piektdien ULEB Eirolīgas 22.kārtas spēlē guva 11 punktus, no tiem trīs pamatlaika pēdējā minūtē, tādējādi palīdzēdams Grieķijas klubam Pirejas "Olympiakos" pārspēt Spānijas grandu Madrides "Real".

Strēlnieks 15 sekundes pirms pamatlaika beigām realizēja vienu no diviem soda metieniem, "Olympiakos" viesos uzvarot ar rezultātu 80:79 (21:20, 24:19, 20:23, 15:17).

"Olympiakos" pirmajā puslaikā iekrāja astoņu punktu pārsvaru, bet otrajā spēles daļā cīņas gaita izlīdzinājās. Ceturtajā ceturksnī "Real" basketbolisti bija panākuši sešu punktu handikapu, taču tas tika atspēlēts un uzvarētājs noskaidrojās vien pamatlaika pēdējā minūtē.

Sākoties ceturtās ceturtdaļas pēdējai minūtei, Grieķijas klubs bija vadībā ar 77:76, bet 48 sekundes pirms finālsvilpes talantīgais slovēnis Luka Dončičs ar diviem precīziem soda metieniem izvirzīja vadībā "Real" komandu. Uz to 14 minūtes vēlāk ar precīzu metienu atbildēja Strēlnieks, atgūstot viesiem vadību.

Otrā laukuma galā Dončičs ar vienu iemestu soda metienu izlīdzināja rezultātu, bet 15 sekundes pirms finālsvilpes vienu no diviem "sodiņiem" iemeta Strēlnieks, vēlreiz atgūdams "Olympiakos" komandai vadību - 80:79. Viesi "Real" pēdējā uzbrukumā nosargāja savu grozu neskartu un, pateicoties Strēlnieka pēdējā minūtē gūtajiem punktiem, svinēja uzvaru.

Latviešu basketbolists šajā mačā laukumā pavadīja 23 minūtes un 45 sekundes, kuru laikā realizēja trīs no pieciem divpunktu metieniem, vienu no četriem tālmetieniem un divus no trim soda metieniem.

Tāpat viņš veica septiņas rezultatīvas piespēles, par vienu atpalikdams no Eirolīgas karjeras rekorda atkārtošanas, pārtvēra vienu bumbu, tika pie trim piezīmēm un izprovocēja trīs noteikumu pārkāpumus. Talsinieks šajā mačā tika pie 12 efektivitātes koeficienta punktiem, kas bija trešais labākais rādītājs komandā.

"Olympiakos" rindās rezultatīvākais ar 21 punktu bija Georgs Printezis, kamēr zem groziem vislabāk nocīnījās serbs Nikola Milutinovs, kura kontā bija 12 atlēkušās bumbas.

"Real" no zaudējuma neglāba Dončiča samestie 27 punkti.