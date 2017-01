Strēlnieks šajā mačā laukumā bija 22 minūtes un 38 sekundes, kuru laikā iemeta divus no četriem trīspunktniekiem un trīs no četriem "sodiņiem", bet neviens no viņa divpunktu metieniem nebija precīzs. Latvieša rēķinā arī divas atlēkušās bumbas, astoņas rezultatīvas piespēles, divas pārtvertas bumbas, divi izprovocēti noteikumu pārkāpumi un 18 efektivitātes punkti, kas bija labākais rādītājs komandā.

Lai arī mačs iesākās līdzvērtīgā gultnē, Madrides komandai pirmā puslaika izskaņā izdevās iegūt desmit punktu vadību (51:41), tomēr lielajā pārtraukumā "Brose" devās tikai ar četru punktu deficītu - 47:51.

Otrā puslaika pirmajā daļā lielākoties vadībā atradās "Real" basketbolisti, taču Bambergas klubs viesiem nekur tālu atrauties neļāva, un noslēdzošajā ceturksnī cīņa ritēja jau punkts punktā.

Priekšpēdējā minūtē "Real" izdevās izvirzīties vadībā ar 87:82, tomēr vienu minūti un vienu sekundi pirms beigām vienu no diviem soda metieniem iemeta Strēlnieks, bet pēc tam viņš ar rezultatīvu piespēli palīdzēja komandas biedram Danielam Teisam samazināt atstatumu vairs tikai līdz diviem punktiem.

"Brose" turpināja spēlēt sekmīgi, jo grieķis Niks Zisis 17 sekundes līdz beigām iemeta abus soda metienus un panāca jau 87:87. Tomēr pēc tam ar diviem precīziem "sodiņiem" atbildēja "Real" basketbolists Serhio Ļuļs. Lai arī pēc tam Zisis ar soda metieniem atkal panāca neizšķirtu (89:89), uzvaru Madrides klubam līdz ar beigu signālu nodrošināja Ļuļs, kurš guva divus punktus.

Uzreiz pēc tam bumba nonāca pie Strēlnieka, kurš ar metienu no sava laukuma puses gandrīz trāpīja grozā, bumbai atsitoties pret stīpu.

"Real" labā 26 punktus guva Ļuļs, kamēr 24 punktus pievienoja Džeisijs Kerols. Savukārt "Brose" rindās 14 punktus guva Fabjēns Kozērs.

Tikmēr citā ULEB Eirolīgas mačā divu Stambulas klubu duelī zaudējumu piedzīvoja Daira Bertāna pārstāvētā Stambulas "Dariššafaka Doguš", kas viesos ar 81:93 (19:25, 19:17, 18:22, 25:29) piekāpās "Anadolu Efes".

Bertāns šajā mačā laukumā pavadīja 29 minūtes un 18 sekundes, kuru laikā guva desmit punktus. Latvietis realizēja divus no sešiem divpunktu metieniem un abus tālmetienus.

Latvijas basketbolista rēķinā šajā mačā arī viena rezultatīva piespēle, viens bloķēts metiens, viena piezīme un viens izprovocēts noteikumu pārkāpums, kas ļāva tikt pie sešiem efektivitātes punktiem.

"Anadolu Efes" uzvaru šajā mačā ar 21 punktu kaldināja Brendons Pols.

Savukārt otrdien neveiksmi piedzīvoja arī Spānijas klubs Vitorijas "Baskonia", kas ULEB Eirolīgas turnīram pieteikusi Latvijas basketbolistu Artūru Kurucu. Šī komanda savā laukumā ar 69:87 (15:25, 12:25, 22:20, 20:17) piekāpās Serbijas vienībai Belgradas "Crvena Zvezda mts", kam šis bija jau sestais panākums pēc kārtas.

ULEB Eirolīgas līderpozīcijā ar 14 uzvarām 19 mačos ir Maskavas CSKA un Madrides "Real", bet tām ar 13 uzvarām 18 spēlēs seko Pireju "Olympiacos" vienība, kamēr piektā ar 11 panākumiem 19 mačos ir Vitorijas "Baskonia".

"Dariššafaka Doguš" ar desmit uzvarām atrodas astotajā vietā, bet "Brose" ar septiņām uzvarām ir 11.pozīcijā, kamēr latviešu speciālists Aianara Bagatska vadītā Telavivas "Maccabi FOX" tikusi pie sešiem panākumiem, kas tai dod vien 15.vietu 16 komandu vidū.

Šajā sezonā ULEB Eirolīgā piedalās 16 komandas jeb par astoņām mazāk nekā iepriekšējā sezonā. Pamatturnīrā komandas divos apļos tiksies katra ar katru, aizvadot pa 30 spēlēm, bet izslēgšanas spēlēs iekļūs astoņas labākās vienības.