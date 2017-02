Strēlnieks šajā cīņā laukumā pavadīja 20 minūtes un trīs sekundes, kuru laikā grozā raidīja vienu no diviem divpunktu metieniem, vienu no pieciem tālmetieniem un trīs no pieciem "sodiņiem".

Tāpat latvieša rēķinā divas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, viena pārtverta bumba un viena kļūda.

Rezultatīvākais "Brose" komandas rindās ar 20 punktiem bija Daniels Teiss, kurš turklāt izcīnīja arī 12 atlēkušās bumbas.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Strēlnieks šonedēļ ULEB Eirolīgas mačā iemeta 25 punktus uzvarā pret Latvijas izlases galvenā trenera Ainara Bagatska vadīto Izraēlas klubu Telavivas "Maccabi FOX", kļūdams par vienu no kārtas vērtīgākajiem basketbolistiem.

Kā ziņots, citā svētdienas mačā latviešu basketbolists Ojārs Siliņš svētdien iemeta piecus punktus, bet viņa pārstāvētā Bonnas "Telekom Baskets" savā laukumā ar 95:72 (17:13, 23:22, 27:12, 28:25) sagrāva titulēto Berlīnes "Alba" vienību.

Siliņš šajā mačā laukumā pavadīja 15 minūtes un 48 sekundes, kuru laikā grozā raidīja vienīgo divpunktu metienu un vienu no diviem tālmetieniem.

Tāpat latvieša rēķinā viena atlēkusī bumba viena kļūda un divas piezīmes.

"Telekom Baskets" sastāvā rezultatīvākais ar 31 punktu bija Kenets Hortons.

"Alba" klubs ir astoņkārtējs Vācijas čempions, lai gan iepriekšējo reizi šīs valsts labākās komandas tituls iegūts 2008.gadā. Pēdējās sezonās šī vienība regulāri gana veiksmīgi startē ULEB Eirolīgā un Eirokausā.

Bundeslīgas kopvērtējuma līderpozīcijā ar 19 uzvarām 19 spēlēs ir Ulmas "Ratiopharm" komanda, kam ar 18 uzvarām seko "Brose".

Savukārt "Telekom Baskets" ar desmit panākumiem 18 dueļos atrodas septītajā pozīcijā.