Latvijas izlases basketbolists Jānis Strēlnieks piektdien guva 11 punktus ULEB Eirolīgas pirmās kārtas spēlē, bet Jānis Timma iemeta astoņus punktus, kaldinādami Grieķijas kluba Pirejas "Olympiakos" uzvaru, kamēr Anžejs Pasečņiks Eiropas prestižākajā klubu turnīrā debitēja ar 12 punktiem un zaudējumu.

"Olympiakos" viesos ar rezultātu 87:66 (20:22, 24:12, 19:20, 24:12) pārspēja Krievijas klubu Maskavas apgabala "Himki".

Strēlnieks šajā mačā laukumā pavadīja 17 minūtes un astoņas sekundes, kuru laikā iemeta trīs no sešiem tālmetieniem un vienu no diviem divpunktu metieniem, bet aizmeta garām savu vienīgo soda metienu. Tāpat viņš izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, veica trīs rezultatīvas piespēles, vienu reizi kļūdījās, divas reizes pārkāpa noteikumus un tika pie septiņiem efektivitātes koeficienta punktiem.

Tikmēr Timma 23 minūtēs un 51 sekundē grozā raidīja divus no trim divpunktu metieniem, vienu no trim tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem.Viņam arī bija divas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, viena kļūda, viens bloķēts metiens, divas piezīmes, divi izprovocēti noteikumu pārkāpumi un deviņi efektivitātes koeficienta punkti.

"Olympiakos" rindās rezultatīvākais ar 14 punktiem bija amerikānis Zeks Ledejs, bet 13 punktus guva bulgārs Saša Vezenkovs. Savukārt pretiniekiem 34 punktus guva Aleksejs Šveds.

Tāpat uzvaru piektdien svinēja Daira Bertāna pārstāvētā Itālijas čempione Milānas "AX Armani Exchange Olimpia", kas izbraukumā ar rezultātu 82:71 (22:11, 20:20, 15:20, 25:20) apspēlēja Podgoricas "Budučnost VOLI" no Melnkalnes.

Bertāns šajā duelī laukumā pavadīja četras minūtes un 57 sekundes, kuru laikā aizmeta garām grozam vienu divpunktu metienu un izcīnīja vienu atlēkušo bumbu.

Milānas komandā ar 15 punktiem izcēlās Vladimirs Mičovs, bet 14 punktus guva Nemanja Nedovičs. Pretiniekiem 22 punktus guva Ērls Klārks.

Tikmēr Pasečņika pārstāvētā Spānijas komanda Grankanārijas "Herbalife" viesos ar rezultātu 72:97 (10:22, 25:27, 23:26, 14:22) piekāpās Turcijas klubam Stambulas "Fenerbahce".

Pasečņiks savā karjeras pirmajā Eirolīgas mačā laukumā pavadīja 15 minūtes un 22 sekundes, kuru laikā realizēja sešus no astoņiem divpunktu metieniem, bet nerealizēja vienu tālmetienu. Tāpat viņš izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, pieļāva divas kļūdas, četras reizes pārkāpa noteikumus, izprovocēja divas piezīmes un tika pie astoņiem efektivitātes koeficienta punktiem.

"Herbalife" komandā rezultatīvākais ar 13 punktiem bija amerikānis Kristofers Evanss, kuram 12 punktus pievienoja Pasečņiks. Savukārt "Fenerbahce" rindās ar 19 punktiem un 11 atlēkušajām bumbām izcēlās čehs Jans Veselijs.

Atgādinām, ka Latvijas izlases basketbolists Rolands Šmits ceturtdien debitēja Eiropas basketbola klubu spēcīgākajā turnīrā, taču viņa pārstāvētā Barselonas "Lassa" pirmās kārtas spēlē cieta bezierunu zaudējumu, neveiksmi savā debijas mačā šajā turnīrā piedzīvojot arī 12 punktus sametušajam Žanim Peineram.

"Lassa" viesos ar rezultātu 75:95 zaudēja Krievijas spēcīgākajam klubam Maskavas CSKA. Šmits šajā mačā guva piecus punktus, spēli savainojuma dēļ nepabeidzot.

Tikmēr Peinera pārstāvētais Turcijas klubs Stambulas "Dariššafaka Tekfen" viesos ar 93:109 piekāpās iepriekšējās sezonas čempionei Madrides "Real".

Vēl sacensību pirmās dienas ietvaros Grieķijas klubs Atēnu "Panathinaikos Opap" savā laukumā ar 89:84 uzvarēja Telavivas "Maccabi Fox" no Izraēlas, bet Turcijas klubs Stambulas "Anadolu Efes" viesos ar 90:71 uzvarēja Vācijas čempioni Minhenes "Bayern", kas Eirolīgā atgriezusies pēc četru gadu pārtraukuma.

ULEB Eirolīgā šosezon, tāpat kā iepriekšējās sezonās spēlē 16 komandas, kuras aizvadīs divu apļu turnīru, labākajām astoņām tiekot izslēgšanas spēlēs.

Iepriekšējā sezonā par ULEB Eirolīgas čempioni kļuva Madrides "Real" no Spānijas, kas finālā ar 85:80 uzvarēja Turcijas vienību Stambulas "Fenerbahce Doguš", bet trešo vietu izcīnīja Lietuvas basketbola grands Kauņas "Žalgiris".