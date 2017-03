Tikai 20 gadus vecais Fīniksas "Suns" komandas talantīgais aizsargs Devins Būkers piektdien kļuva vien par sesto Nacionālās basketbola asociācijas ( NBA ) spēlētāju līgas vēsturē, kurš spēlē guvis 70 punktus, kas gan neglāba viņa pārstāvēto komandu no zaudējuma.

Būkers aizvadīja individuāli izcilu spēli, taču "Suns" viesos ar 120:130 (16:29, 27:37, 37:31, 40:33) zaudēja Bostonas "Celtics" komandai.

Jaunais talants šajā mačā nospēlēja 45 minūtes, trāpot 17 no 29 divpunktu metieniem, četrus no 11 tālmetieniem un 24 no 26 soda metieniem. Tāpat viņš izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas un izdarīja sešas rezultatīvas piespēles, bet viņam esot laukumā "Suns" ielaida par sešiem punktiem vairāk nekā iemeta.

Pirms Būkera 70 vai vairāk punktus NBA spēlē guvuši tikai Vilts Čemberleins, Kobe Braients, Deivids Tompsons, Deivids Robinsons un Eldžins Beilors. Rekordists ir leģendārais Čemberleins, kurš 1962. gada 2.martā Filadelfijas "Warriors" komandas rindās guva 100 punktus, palīdzot ar 169:147 uzvarēt Ņujorkas "Knicks" komandu.

Tikmēr iepriekšējo reizi 70 punktu robeža NBA tika sasniegta 2006. gadā, kad Kobe Braients guva 81 punktu Losandželosas "Lakers" uzvarā ar 122:104 pret Toronto "Raptors".

Zīmīgi, ka Būkers pirmajā puslaikā guva vien 19 punktus, bet otrajā spēles daļā sameta 51 punktu, tostarp 23 trešajā ceturtdaļā un 28 spēles pēdējā nogrieznī.

"Kas tāds nenotiek ļoti bieži, jo īpaši pret tādu patiešām labu aizsardzības komandu kā Bostonas "Celtics". Man ir grūti izskaidrot, kā tas izdevās," pēc mača atzina Būkers, kurš savos 20 gados kļuvis par jaunāko, kurš sametis 70 punktus vienā mačā.

Būkeru 2015. gada NBA draftā "Suns" izvēlējās ar 13. kārtas numuru. Savā otrajā NBA sezonā aizsargs 71 spēlē ir vidēji guvis 21,6 punktus mačā.

Tomēr ar Būkera lielisko sniegumu bija par maz, lai "Suns" uzvarētu, jo "Celtics" komandā ar 34 punktiem izcēlās Aizija Tomass, Bostonas klubam izcīnot trešo uzvaru pēc kārtas un turpinot cīņu par pirmo vietu Austrumu konferencē.

"Celtics" ir tikpat panākumu (47) cik NBA čempionei Klīvlendas "Cavaliers", kas gan aizvadījusi divas spēles mazāk, abām komandām, tāpat kā Vašingtonas "Wizards" vienībai, jau nodrošinot vietu izslēgšanas spēlēs.

"Cavaliers" piektdien viesos ar 112:105 (33:31, 26:22, 31:32, 22:20) uzvarēja Šarlotes "Hornets".

Uzvarētājiem Lebrons Džeimss guva 32 punktus un viņam tikai mazliet pietrūka līdz "triple-double", jo "Cavaliers" līderis izdarīja arī 11 rezultatīvas piespēles un izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas. Zīmīgi, ka trešajā ceturtdaļā Džeimss guva acs traumu, kad tajā iebakstīja Džeremijs Lembs, tāpēc tikai pēc ārstu apmeklējuma būs zināms, vai viņš varēs piedalīties nākamajā Klīvlendas spēlē sestdien pret Vašingtonas "Wizards".

Tikmēr NBA līdere Goldensteitas "Warriors" mājās ar 114:100 (27:20, 30:30, 35:22, 22:28) uzvarēja Sakramento "Kings". Stefans Karijs uzvarētājiem guva 27, bet Dreimonds Grīns 23 punktus.

"Warriors" ir 58 uzvaras 72 mačos, kamēr par trīs uzvarām atpaliek Dāvja Bertāna pārstāvētā Sanantonio "Spurs", kas aizvadījusi 71 maču.

Savukārt Ņujorkas "Knicks" un Kristaps Porziņģis Austrumu konferencē ar 27 uzvarām 72 spēlēs ir 13. vietā, saglabājot tikai teorētiskas izredzes tikt izslēgšanas cīņās.

Sestdien otro reizi sezonā un NBA vēsturē gaidāms latviešu duelis, jo "Knicks" ar Porziņģi viesosies pie "Spurs" un Bertāna.