"Zeņit" savā laukumā svinēja uzvaru ar rezultātu 90:66 (25:25, 24:22, 21:4, 20:15).

Timma šajā mačā laukumā bija 25 minūtes un 19 sekundes, grozā raidot trīs no pieciem divpunktu metieniem, trīs no sešiem tālmetieniem un vienu no trim soda metieniem.

Tāpat krāslavietis izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, veica četras rezultatīvas piespēles, pieļāva divas kļūdas, trīs reizes pārkāpa noteikumus, izprovocēja trīs piezīmes un tika pie 15 efektivitātes koeficienta punktiem.

"Zeņit" rindās rezultatīvākais ar 17 punktiem bija Jevgēņijs Valijevs, bet pretiniekiem ar 16 punktiem un 12 atlēkušajām bumbām izcēlās Deandrē Keins.

Izšķirošo izrāvienu Sanktpēterburgas komanda veica trešajā ceturtdaļā, kad ielaida vien četrus punktus, paši gūstot 21.

Nākamo maču "Zeņit" aizvadīs svētdien, kad VTB Vienotās līgas ietvaros viesosies pie Latvijas vicečempiones "VEF Rīga".

G apakšgrupā līdere ar trim uzvarām četros mačos ir Jeruzalemes "Hapoel Bank Yahav" no Izraēlas. Tikpat uzvaras piecās cīņās guvusi "Zeņit", divi panākumi četros mačos ir Lietuvas komandai Viļņas "Lietuvos Rytas", bet "Ņižņij Novgorod" ar vienu uzvaru piecos mačos ir pēdējā un zaudējusi cerības sasniegt ceturtdaļfinālu.

LETA jau vēstīja, ka Anžejs Pasečņiks otrdien iemeta 12 punktus ULEB Eirokausa mačā, bet viņa pārstāvētā Spānijas komanda Grankanārijas "Herbalife" izbraukumā ar 68:66 pārspēja Krievijas klubu Krasnodaras "Lokomotiv-Kubaņ", kam nesen pievienojās latvietis Kaspars Bērziņš.

Tikmēr otrā E apakšgrupas mačā Rolands Šmits iemeta piecus punktus, bet viņa pārstāvētā Fuenlavradas "Montakit" divu Spānijas klubu duelī savā laukumā ar 85:69 pieveica Mursijas UCAM un saglabāja izredzes sasniegt ceturtdaļfinālu.

E apakšgrupas kopvērtējumā vadībā ar četrām uzvarām piecās spēlēs atrodas "Lokomotiv–Kubaņ", kas jau nodrošinājusi pirmo vietu grupā, bet tai ar trim panākumiem seko "Herbalife". Divas uzvaras tikmēr ir "Montakit" rēķinā, kamēr viena – UCAM rēķinā.

ULEB Eirokausā pirmajā posmā 20 klubi bija sadalīti četrās apakšgrupās, pa pieciem katrā. Vienības savā starpā izspēlēja divu apļu turnīru, bet katras grupas četras labākās komandas kvalificējās "Top 16" kārtai, kurā tās sadalītas vēl četrās grupās. Pēc divu apļu cīņā katras grupas divas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, kur, tāpat kā pusfinālā un finālā, uzvarētāji noskaidrosies sērijā līdz diviem panākumiem.