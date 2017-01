Timma šajā cīņā laukumā pavadīja 23 minūtes un deviņas sekundes, kuru laikā grozā raidīja trīs no trim divpunktu metieniem, četrus no septiņiem tālmetieniem un trīs no trim "sodiņiem".

Tāpat latviešu basketbolists šajā mačā atzīmējās divām atlēkušajā bumbām, četrām rezultatīvām piespēlēm, vienu kļūdu, divām pārtvertām bumbām, divām piezīmēm un diviem izprovocētiem noteikumu pārkāpumiem.

"Zeņit" kapteinis Timma ar 25 efektivitātes punktiem bija šī mača vērtīgākais basketbolists.

Tiesa, par mača rezultatīvāko basketbolistu kļuva cits "Zeņit" līderis Raiens Tūlsons, kurš izcēlās ar 24 punktiem.

Savukārt "Astana" sastāvā 22 punktus iemeta kādreizējais "VEF Rīga" leģionārs Roberts Loverijs.

Vienotās līgas kopvērtējumā Maskavas CSKA komandai ir 12 uzvaras 13 spēles, bet tai ar desmit panākumiem 12 mačos seko Krasnodaras "Lokomotiv-Kubaņ". Abām līderēm ar desmit uzvarām 13 cīņās ir Kazaņas "Unics" un "Zeņit", kamēr piektā ar deviņiem panākumiem 12 dueļos ir Maskavas apgabala "Himki".

Pirmo sešinieku ar sešām uzvarām 11 cīņās noslēdz Latvijas vicečempione "VEF Rīga", bet Artūra Štālberga un Edmunda Valeiko trenētā "Ņižņij Novgorod" ar trim uzvarām 11 dueļos ieņem desmito pozīciju 13 komandu konkurencē.

Rīdzinieki nākamo spēli Vienotajā līgā aizvadīs sestdien, kad Ņižņijnovgorodā viesosies tieši pie latviešu trenētās vienības.