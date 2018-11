Turnīra ceturtdaļfinālā "Olympiakos" savā laukumā ar 84:53 (21:12, 23:11, 20:17, 20:13) sagrāva Rodas "Kolossos H Hotels".

No Latvijas basketbolistiem šajā mačā piedalījās tikai Timma, kurš ar 21 punktu bija mača rezultatīvākais basketbolists. Latvietis 24 minūtēs un deviņās sekundēs grozā raidīja piecus no desmit divpunktniekiem, divus no desmit tālmetieniem un visus piecus "sodiņus".

Vēl Timma šajā spēlē izcēlās ar sešām atlēkušajām bumbām un vienu rezultatīvu piespēli.

Savukārt Strēlnieks pašlaik turpina atkopties no veselības likstām.

Strēlnieks slavenajā "Olympiakos" klubā aizvada savu otro sezonu, kamēr Timma par viņa komandas biedru kļuva šajā vasarā, nedaudz negaidīti pārceļoties no Spānijas vienības Vitorijas "Baskonia".

Iepriekšējā sezonā par Grieķijas kausa ieguvējiem kļuva Atēnu AEK basketbolisti, kuri finālā ar 88:83 pārspēja "Olympiakos". Pirejas vienība par kausa ieguvēju kļuvusi deviņas reizes, kas ir visu laiku otrais labākais sasniegums. Tiesa, iepriekšējo reizi tas izdevās 2011. gadā.